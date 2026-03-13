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Cuba confirmó contactos con Estados Unidos para abrir vías de diálogo ante la crisis energética

El presidente Miguel Díaz-Canel reveló que las gestiones, supervisadas por Raúl Castro, buscan soluciones bilaterales en un contexto crítico por la falta de combustible

Por Agencia NA
Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba.

Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su Gobierno mantiene contactos con funcionarios de la administración de los Estados Unidos para alentar las vías de diálogo, en medio de la arremetida de Washington contra la isla, según informaron medios internacionales.

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Los intercambios, supervisadas por él mismo y por el líder revolucionario Raúl Castro, “han estado orientados a buscar soluciones por la vía del diálogo” a las diferencias bilaterales entre las dos naciones, explicó el mandatario cubano.

Asimismo, los contactos “han sido favorecidos por los socios internacionales”, según el sitio Actualidad RT, que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

“No es la primera vez que Cuba entra en este tipo de negociaciones”, sostuvo el presidente cubano en una intervención televisada.

Díaz-Canel hizo referencia a la dura situación actual de la isla con “el bloqueo energético y la escasez”. “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible a nuestro país”, ha señalado, para afirmar a continuación que se está trabajando “en condiciones muy adversas que tienen un impacto”.

Rusia había formulado una advertencia

Antes de que se conociera el anuncio de Díaz-Canel, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, había reafirmado la posición de principios de Moscú sobre la inaceptabilidad de la presión económica y política de Estados Unidos sobre Cuba.

Lavrov pronunció esta afirmación tras una conversación telefónica sostenida con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, publicó Xinhua.

Así consta en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, según el cual Lavrov también expresó su firme apoyo al fraterno pueblo cubano en sus esfuerzos por defender la soberanía del Estado y el derecho a elegir su propio camino de desarrollo.

Durante la conversación, discutieron temas clave de la cooperación bilateral y la agenda internacional, así como la próxima 23ª reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba sobre Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

FUENTE: Agencia NA

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