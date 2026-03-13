viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra

Estados Unidos afirmó que el nuevo líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

Lo confirmó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien habló en el Pentágono.

Por Agencia NA
image

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está "herido, probablemente desfigurado y escondido".

Lee además
Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba.
Vínculo reactivado

Cuba confirmó contactos con Estados Unidos para abrir vías de diálogo ante la crisis energética
cuidado con magis tv y xuper tv: los riegos de ver las guerreras k-pop y otras peliculas en estas plataformas
Data para usuarios

Cuidado con Magis TV y Xuper TV: los riegos de ver 'Las guerreras K-Pop' y otras películas en estas plataformas

Hegseth pronunció estas declaraciones en el Pentágono, "sin aportar pruebas" sobre el estado de Mojtaba Jamenei, según informó la agencia The Associated Press, en un título que captó la Agencia Noticias Argentinas.

Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

Los más recientes informes bélicos daban cuenta de 15.000 objetivos atacados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel, en el marco de lo que gran parte del mundo considera como una guerra de agresión que viola toda norma internacional.

Fractura en un pie y lesiones menores

Jamenei habría sufrido una fractura en el pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente.

Una fuente israelí reveló previamente a CNN que Jamenei resultó herido en un intento de homicidio la semana pasada.

De su lado, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, declaró al periódico The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Un discurso de Jamenei fue difundido ayer por la televisión iraní y publicado en un sitio oficial de internet; no obstante el corresponsal de la CNN en Jerusalén afirmaba esta mañana que no se lo vio ni lo escuchó desde que asumió sus funciones.

Seguí leyendo

Sheinbaum exigió a Estados Unidos mayor compromiso en lucha contra narcotráfico

Trece días en guerra: Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán

Abogada argentina detenida en Brasil por racismo: se conoció la dura condena que podría recibir

Máxima alerta: aumentan la seguridad para los Oscar por un posible "ataque sorpresa" de Irán

El nuevo líder supremo de Irán habló por primera vez: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

Masacre de niñas en Irán: las habría matado Estados Unidos "por un error"

Giorgia Meloni endurece su postura contra la guerra y condena la matanza en una escuela de niñas en Irán

Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán contra instalaciones del régimen y la Guardia Revolucionaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuidado con magis tv y xuper tv: los riegos de ver las guerreras k-pop y otras peliculas en estas plataformas
Data para usuarios

Cuidado con Magis TV y Xuper TV: los riegos de ver 'Las guerreras K-Pop' y otras películas en estas plataformas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Te Puede Interesar

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000
Acuerdo

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Cayó El Buitre: amenazó de muerte con un arma al encargado de un club y terminó detenido
Al calabozo

Cayó "El Buitre": amenazó de muerte con un arma al encargado de un club y terminó detenido

El CAPS de Rawson se verá así.
Infraestructura

Construirán un centro de salud para una de las zonas más populosas de San Juan

Una camioneta que había sido robada en Capital fue recuperada pocas horas después en Rawson.
Operativo

Robaron una camioneta Toyota en Capital y se las secuestraron poco después en Rawson