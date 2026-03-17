Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi

Renunció Fernando Borzi, el titular ejecutivo de ANSES. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.
martes 17 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. Es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.
Renunció Fernando Borzi, el titular ejecutivo de ANSES. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.
El ahora exfuncionario es Licenciado en Economía y anteriormente se había desempeñado como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En desarrollo
FUENTE: Todo Noticias