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Un sanjuanino quedó al frente de ANSES: designaron a Guillermo Arancibia como nuevo titular

Con trayectoria dentro del organismo y experiencia en el ámbito académico, reemplaza a Fernando Bearzi en medio de un proceso de reordenamiento y modernización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
guillermo arancibia

El Gobierno nacional definió un cambio en la conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tras la salida de Fernando Bearzi. En su lugar fue nombrado Guillermo Arancibia, un economista sanjuanino con extensa trayectoria dentro del propio organismo.

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La designación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano y se inscribe en una etapa de ajustes internos, donde el foco está puesto en mejorar el funcionamiento del sistema previsional, con especial énfasis en la digitalización y la eficiencia administrativa.

Arancibia no es un recién llegado: se trata de un funcionario de carrera dentro de ANSES, donde viene desempeñándose desde hace años en distintas áreas. Hasta ahora ocupaba un cargo en la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones, y también tuvo pasos por espacios vinculados a la seguridad social, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A lo largo de su recorrido, incluso, participó en organismos internacionales del sector y trabajó como analista en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Formado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, completó además estudios en finanzas en la Universidad de Belgrano. En paralelo a su actividad en la gestión pública, desarrolló una carrera académica sostenida: desde 2019 es docente en la Universidad Nacional de San Martín y ha dictado capacitaciones en temas como macroeconomía, estadística y análisis financiero.

Durante el último año también se desempeñó como asesor en el Ministerio de Capital Humano, donde formó parte de iniciativas vinculadas a la formación laboral, como el Centro de Formación de ese organismo.

Si bien nació en San Juan, Arancibia reside desde hace tiempo en Buenos Aires. Es hermano de Miguel Arancibia, abogado con una reconocida trayectoria en la función pública, que ocupó cargos tanto a nivel provincial como nacional, incluyendo roles en el área de ciencia y técnica, la Municipalidad de la Capital y el Congreso de la Nación.

Con este perfil técnico y experiencia acumulada en el sistema previsional, el nuevo titular de ANSES asumirá el desafío de conducir una etapa atravesada por cambios en la gestión y la actualización de procesos dentro del organismo.

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