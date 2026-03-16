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Hasta el 5 de abril

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario destinado a los empleados de ANSES

La medida contempla un esquema de acuerdo mutuo para avanzar con las desvinculaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo un esquema de acuerdo mutuo.

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La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), y se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes.

El retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y posteriormente tendrá que presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

En la normativa se estipuló que el régimen de retiro aplicará para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad y quedó establecido que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Entre los parámetros y condiciones que regirán para acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

El período de adhesión se extenderá hasta el 5 de abril del 2026 inclusive, mientras que para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la misma.

Al mismo tiempo, el régimen establece que los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar, debiendo acreditarla de manera fehaciente ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

El personal que suscriba al acuerdo recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES o fracción mayor a tres meses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

La gratificación se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de $80 millones. En los casos en que los importes superen dicha cifra, el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.

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