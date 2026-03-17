martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Respuesta

UDA rechazó la última propuesta salarial del Gobierno de San Juan: qué dijo el gremio docente

El sindicato consideró “regresiva” la oferta salarial presentada para marzo-junio y adelantó que llevará una contrapropuesta a la mesa paritaria de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Karina Navarro, titular de UDA.

Karina Navarro, titular de UDA.

Lee además
un fallo suspendio el traspaso de la justicia laboral a la ciudad de buenos aires
Reforma laboral

Un fallo suspendió el traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires
avanza una causa contra de vido por el sistema de television digital
Justicia Federal

Avanza una causa contra De Vido por el sistema de Televisión Digital

A través de un comunicado oficial, el gremio informó que, tras un “análisis exhaustivo”, decidió no aceptar la oferta por considerarla “no equitativa y regresiva con respecto a la jerarquización de la carrera docente”. En ese sentido, adelantaron que trabajan en una contrapropuesta que será presentada en la próxima reunión paritaria.

Entre los principales cuestionamientos, UDA apuntó al carácter de las sumas ofrecidas por el Ejecutivo -$100.000 y $50.000-, que están planteadas como no remunerativas. Desde el sindicato exigieron que esos montos se incorporen al salario básico, de modo que impacten en el aguinaldo y la jubilación, además de respetar la estructura salarial docente.

image

Otro de los ejes del rechazo fue la cláusula de revisión. El gremio expresó su desacuerdo con que el ajuste salarial quede atado a la recaudación provincial y reclamó que se vincule exclusivamente a la evolución de la inflación durante 2026.

Asimismo, remarcaron que la propuesta debe alcanzar a todos los cargos del nomenclador y horas cátedra, sin exclusiones dentro del sistema educativo.

La postura de UDA se conoce un día después de que el Gobierno de San Juan presentara una nueva oferta durante la octava reunión de la Comisión Paritaria Negociadora. El planteo oficial incluye aumentos escalonados entre marzo y junio, sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario, además de una cláusula de revisión atada a la situación económica de la provincia.

AMET comunicará la decisión este miércoles

A diferencia de UDA, AMET recibirá los mandatos docentes este miércoles a las 12:00, por lo que comunicará la decisión de los docentes horas antes de la paritaria.

Las palabras de Orrego y el recurso jerárquico en Trabajo

En paralelo, el gobernador Marcelo Orrego defendió la propuesta y aseguró que, al considerar todos los ítems, los ingresos docentes “quedan por encima de la inflación”. También remarcó el esfuerzo provincial para sostener los salarios tras la eliminación de fondos nacionales como el FONID.

Este mismo martes, UDA junto a UDAP y AMET presentó un recurso jerárquico contra resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo que limitan el derecho a huelga, al exigir la prestación de al menos el 75% del servicio educativo durante medidas de fuerza.

Temas
Seguí leyendo

Diputados debate este miércoles endurecer penas por homicidios viales

Trump, al funcionario antiterrorista que renunció: "Muy débil"

El espacio de Dante Gebel se lanza este miércoles y comienza a preparar la candidatura para el 2027

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Código Penal y propiedad privada: Las prioridades de la agenda legislativa de Milei

Guillermo Arancibia es el nuevo director Ejecutivo de ANSES

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Milei sobre el atentado contra la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado
Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lichi Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: Somos un matrimonio video
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

San Juan, en el top ten de las provincias con mayor peso industrial en su economía
Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe
Oficial

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"