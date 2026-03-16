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Reunión N°8

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta con subas escalonadas y bonos

La propuesta incluye aumentos del valor índice entre marzo y junio, sumas no remunerativas de hasta $100.000 por cargo y un bono de $120.000 en abril. Los gremios analizarán el planteo en sus bases y volverán a reunirse con el Ejecutivo el miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante la octava sesión de la Comisión Paritaria Negociadora del sector. El encuentro se realizó en el Ministerio de Educación y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes sindicales de UDAP, UDA y AMET.

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Según consta en el acta de la reunión, la oferta oficial contempla una serie de incrementos escalonados entre marzo y junio. Para marzo, el Ejecutivo propuso aumentar en un 5% el valor índice tomando como base diciembre de 2025, además de sumar seis puntos al código A01 del nomenclador docente y seis puntos al código E60.

A esto se suma el pago de una suma mensual no remunerativa y no bonificable de $100.000 por un solo cargo para distintos puestos docentes, entre ellos maestros de grado de nivel primario, educación inicial, educación especial, docentes de escuelas técnicas, preceptores y bibliotecarios. En el caso del cargo de maestro de grado de jornada extendida, la suma prevista es de $50.000 mensuales.

La propuesta también incluye mejoras en la bonificación por radio docente, con incrementos de cinco puntos porcentuales para los radios 4, 5, 6 y 7.

Para abril, el Gobierno planteó el pago de un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo ni bonificable, por única vez y por CUIL, que se abonaría el 15 de ese mes y sería proporcional en el caso de horas cátedra.

En mayo, la oferta prevé un incremento del 2% en el valor índice tomando como base marzo de 2026, además de sumar cuatro puntos al código A01. En junio, en tanto, se aplicaría un aumento del 3% sobre el valor índice de mayo y se incorporaría una cláusula de revisión atada a la evolución de la economía y la situación fiscal de la provincia.

Durante la reunión, los representantes sindicales señalaron que la propuesta salarial anterior había sido rechazada por amplia mayoría en las bases. En ese marco, indicaron que el nuevo ofrecimiento será analizado en los órganos estatutarios de cada gremio.

No obstante, dejaron asentado que consideran que las sumas de $100.000 y $50.000 deberían ser remunerativas. También plantearon que la cláusula de revisión debería contemplar la inflación de 2026 sin condicionamientos y solicitaron acelerar la implementación del nomenclador para cargos directivos y supervisivos.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a reunirse el próximo miércoles 18 de marzo a las 14 para continuar con la negociación salarial.

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