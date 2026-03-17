UDA rechazó la última propuesta salarial del Gobierno de San Juan: qué dijo el gremio docente

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional San Juan confirmó este martes el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la negociación paritaria.

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A través de un comunicado oficial, el gremio informó que, tras un “análisis exhaustivo”, decidió no aceptar la oferta por considerarla “no equitativa y regresiva con respecto a la jerarquización de la carrera docente”. En ese sentido, adelantaron que trabajan en una contrapropuesta que será presentada en la próxima reunión paritaria.

Entre los principales cuestionamientos, UDA apuntó al carácter de las sumas ofrecidas por el Ejecutivo -$100.000 y $50.000-, que están planteadas como no remunerativas. Desde el sindicato exigieron que esos montos se incorporen al salario básico, de modo que impacten en el aguinaldo y la jubilación, además de respetar la estructura salarial docente.

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Otro de los ejes del rechazo fue la cláusula de revisión. El gremio expresó su desacuerdo con que el ajuste salarial quede atado a la recaudación provincial y reclamó que se vincule exclusivamente a la evolución de la inflación durante 2026.

Asimismo, remarcaron que la propuesta debe alcanzar a todos los cargos del nomenclador y horas cátedra, sin exclusiones dentro del sistema educativo.

La postura de UDA se conoce un día después de que el Gobierno de San Juan presentara una nueva oferta durante la octava reunión de la Comisión Paritaria Negociadora. El planteo oficial incluye aumentos escalonados entre marzo y junio, sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario, además de una cláusula de revisión atada a la situación económica de la provincia.

AMET comunicará la decisión este miércoles

A diferencia de UDA, AMET recibirá los mandatos docentes este miércoles a las 12:00, por lo que comunicará la decisión de los docentes horas antes de la paritaria.

Las palabras de Orrego y el recurso jerárquico en Trabajo

En paralelo, el gobernador Marcelo Orrego defendió la propuesta y aseguró que, al considerar todos los ítems, los ingresos docentes “quedan por encima de la inflación”. También remarcó el esfuerzo provincial para sostener los salarios tras la eliminación de fondos nacionales como el FONID.

Este mismo martes, UDA junto a UDAP y AMET presentó un recurso jerárquico contra resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo que limitan el derecho a huelga, al exigir la prestación de al menos el 75% del servicio educativo durante medidas de fuerza.