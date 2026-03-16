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Paritaria

Bancarios acordaron un aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

Los sueldos del sector acumulan un alza del 5,9% en el año, siguiendo las cifras de la inflación.

Por Agencia NA
El sector de los trabajadores bancarios acordó un nuevo aumento de sueldo.

El sector de los trabajadores bancarios acordó un nuevo aumento de sueldo.

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre. Con el nuevo importe, el sueldo básico supera los $2.180.000.

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La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

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