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Acto partidario

Vidal, en el congreso del PRO: "Nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027"

La ex gobernadora de Buenos Aires aseguró que quieren “contagiar a la gente” y “construir un futuro mejor”.

Por Agencia NA
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La exdiputada nacional y referente del PRO, María Eugenia Vidal, estuvo a cargo de la apertura del evento encabezado por el expresidente y fundador del espacio, Mauricio Macri, que se lleva a cabo en Parque Norte y aseguró que en el 2027 “van a volver a ser protagonistas".

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Vidal manifestó que desde la fuerza deben pensar y proyectar las bases “de este mundo nuevo que se está reconfigurando” y ”traérselo" a los ciudadanos argentinos.

“Tenemos que hacerlo desde el Estado. Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo, dejar atrás las discusiones que otros países dejaron atrás, apoyar lo que está bien y plantear el futuro. Desde el PRO, tenemos que salir contagiar a la gente que está afuera. Salir a la calle convencidos de que defendemos el mejor proyecto y volver entusiasmar a otros", dijo.

Y continuó: "Contarles de la Argentina que estamos programando, de esa Argentina del futuro que, como Mauricio (Macri) siempre nos dijo, enfocarnos en esas personas que se rompen el alma trabajando, que apuesta a estudiar y a trabajar y que no está angustiado porque no llega a fin de mes y que sus hijos van a vivir mejor que él”.

Para finalizar, remarcó impulsar un país “donde se viva bien” pero “no se construye solo”, sino “trabajando como solamente el PRO sabe hacerlo”, concluyó.

FUENTE: Agencia NA

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