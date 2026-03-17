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Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Un informe de Argendata reveló que la industria manufacturera aporta el 16,2% al Producto Bruto Geográfico. Pese al buen desempeño local, el sector a nivel nacional enfrenta un arranque de año crítico con la capacidad instalada en niveles mínimos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
INDUSTRIA

Un informe de Argendata difundió el porcentaje que representa la industria manufacturera en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de las provincias del país. El documento señaló que en San Juan aporta un 16,2% al total y se ubica entre las diez primeras jurisdicciones que encabezan el ranking.

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En este sentido, la lista se encuentra encabezada por San Luis con un 35,7%, luego Buenos Aires con un 28,3%, Santa Fe con un 23,3%, Tierra del Fuego con un 23%, Mendoza con un 22,4%, La Rioja con un 18,7%, Misiones con un 17,9%, Córdoba con un 16,5%, San Juan con un 16,2% y Chubut con un 14,3%.

Continúan más abajo las provincias de Entre Ríos con un 14,3%, Tucumán con un 13,9%, Jujuy con un 12,1%, Salta con un 11,6%, CABA con un 11,2%, Catamarca con un 10,4%, Santiago del Estero con un 8,3%, Corrientes con un 7,9%, Chaco con un 7,4%, Río Negro con un 6,8%, Formosa con un 6,4%, La Pampa con un 5,1%, Neuquén con un 3,8% y Santa Cruz con un 3%. En la actualidad, la industria nacional vive un momento complicado. El uso de la capacidad instalada del sector fabril sigue en caída libre. La industria comenzó 2026 con un nivel de utilización de la capacidad instalada del 53,6%, por debajo incluso del registro del mismo mes de 2025, cuando había marcado un 55%, según el INDEC.

El dato refleja un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está efectivamente en uso.

El 53,6% de enero es el nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había anotado un 53,2%. Refleja que el sector sigue sin poder recomponerse de la retracción de la actividad y el impacto de las importaciones. A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada refleja lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.

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