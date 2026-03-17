Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Luego de haber protagonizado un escándalo en medio de una audiencia en Tribunales , cuando intentó golpear al fiscal que lo acusaba, el sujeto que tendría problemas para contener su ira fue finalmente castigado por la Justicia. En el marco de un juicio abreviado, Axel Hernán Rojas fue condenado a 3 meses de prisión efectiva y ahora permanecerá 11 años y 15 días tras las rejas.

El hecho que lo hizo "famoso" -hasta a nivel nacional- ocurrió el 5 de marzo, cuando el preso que ya cumple una pena en el Servicio Penitenciario estaba siendo acusado por otro delito. En ese momento, cuando el fiscal José Tomás Plaza exponía el caso, Rojas se paró al instante y trató de atacarlo. Sin embargo, su acción fue interrumpida gracias a la presencia policial que evitó el desastre.

Ese ataque de furia hizo que el reo le diera una trompada al televisor que estaba cerca suyo y, como consecuencia, lo rompió. Por ese incidente, fue llevado a Flagrancia para ser juzgado por daño agravado, aunque cuando estuvo frente al juez desistió de llegar a un acuerdo con la fiscalía. A pesar de que estaba todo dado para la resolución judicial, rechazó el trato.

No obstante, una semana y un día después, a través de su defensa, representada por la defensora oficial Sandra Leveque, Rojas admitió el hecho y acordó la pena con el fiscal Fernando Bonomo. Por la unificación de condenas, su estadía en el Penal de Chimbas se extendió por un buen tiempo.

Fuentes cercanas indicaron que el joven de 28 años tendría conflictos para contener sus estados de ánimo. De hecho, señalaron que ingresó a la cárcel por un delito menor y que estaba siendo sometido al proceso por lesiones en perjuicio de un penitenciario.