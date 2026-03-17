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Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Se trata de Axel Hernán Rojas, el sujeto que perdió los estribos en medio de una audiencia y debió ser frenado por la Policía para que no agrediera al funcionario del Ministerio Público. Por qué se extendió el proceso que lo dejará un tiempo más tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de haber protagonizado un escándalo en medio de una audiencia en Tribunales, cuando intentó golpear al fiscal que lo acusaba, el sujeto que tendría problemas para contener su ira fue finalmente castigado por la Justicia. En el marco de un juicio abreviado, Axel Hernán Rojas fue condenado a 3 meses de prisión efectiva y ahora permanecerá 11 años y 15 días tras las rejas.

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El hecho que lo hizo "famoso" -hasta a nivel nacional- ocurrió el 5 de marzo, cuando el preso que ya cumple una pena en el Servicio Penitenciario estaba siendo acusado por otro delito. En ese momento, cuando el fiscal José Tomás Plaza exponía el caso, Rojas se paró al instante y trató de atacarlo. Sin embargo, su acción fue interrumpida gracias a la presencia policial que evitó el desastre.

Ese ataque de furia hizo que el reo le diera una trompada al televisor que estaba cerca suyo y, como consecuencia, lo rompió. Por ese incidente, fue llevado a Flagrancia para ser juzgado por daño agravado, aunque cuando estuvo frente al juez desistió de llegar a un acuerdo con la fiscalía. A pesar de que estaba todo dado para la resolución judicial, rechazó el trato.

No obstante, una semana y un día después, a través de su defensa, representada por la defensora oficial Sandra Leveque, Rojas admitió el hecho y acordó la pena con el fiscal Fernando Bonomo. Por la unificación de condenas, su estadía en el Penal de Chimbas se extendió por un buen tiempo.

Fuentes cercanas indicaron que el joven de 28 años tendría conflictos para contener sus estados de ánimo. De hecho, señalaron que ingresó a la cárcel por un delito menor y que estaba siendo sometido al proceso por lesiones en perjuicio de un penitenciario.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Caos en Tribunales: un reo admitió haber fracturado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal En la mañana de este jueves estaba programada una audiencia por lesiones contra el reo Axel Hernán Rojas (28). Lo que se preveía como una presentación concisa y rápida por el tipo de delito terminó desbordándose. En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Pero no solo ocurrió eso: al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada. Cronológicamente, todo comenzó con la denuncia de un penitenciario contra Rojas. El guardia lo señaló por haberle quebrado un dedo de su mano derecha tras ser golpeado con un palo. La audiencia de formalización se realizó este jueves 5 de marzo, y el fiscal Plaza le dio a conocer la nueva imputación -por lesiones graves- que iba a recaer contra él. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
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