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Congreso

Diputados debate este miércoles endurecer penas por homicidios viales

En el debate expondrán grupos como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas.

Por Agencia NA
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La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto para endurece las penas por los delitos de homicidios viales que fue sancionado por el Senado, en un encuentro en que expondrán las titulares de Madres del Dolor, Vivian Perrone, y de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González.

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La iniciativa se debatirá a las 11.30 en la Comisión de Legislación Penal que preside la libertaria Laura Rodríguez Machado, y la intención es concretar una reunión informativa y emitir el dictamen en 15 días para pasar al recinto de sesiones, según informaron fuentes legislativas.

El proyecto fue sancionado el 18 de septiembre de 2025 en el el Senado por unanimidad, en base a las iniciativas que fueron presentadas por los legisladores Anabela Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Avila (Independencia).

Esta ley endurece las penas por impericias e irresponsabilidad en la conducción de un vehículo y establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la victima se aumenta la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes. La inhabilitación, en tanto, para conducir será por el doble del tiempo de la condena.

Se incorporan como agravantes de este delito consumir medicamentos que afecten la aptitud para manejar o tomar alcohol, no tener habilitación para conducir, exceso de la velocidad del 30%, utilizar celulares o pasar un paso ferroviario sin estar habilitado.

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