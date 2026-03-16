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Charla

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

Se trata de Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero. Participará de una charla abierta en la Facultad de Filosofía junto a otros dirigentes y especialistas. También expondrán de manera virtual los legisladores Nicolás del Caño y Esteban Paulón, en medio del debate por la modificación de la norma que ya tiene media sanción del Senado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, visitará San Juan para participar de una charla abierta sobre la Ley de Glaciares de Argentina y el proyecto que busca modificarla. La actividad se realizará el viernes 20 de marzo a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y tendrá modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de distintos referentes políticos, sociales y académicos.

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Además de Pitrola, el debate contará de manera virtual con la presencia de los diputados nacionales Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y Esteban Paulón, legislador del Partido Socialista de Argentina. También participarán referentes de organizaciones ambientales de la provincia, entre ellas Aguita Pura para San Juan y la Asamblea por el Agua de Calingasta, además del doctor en Ciencias Geológicas Juan Pablo Milana.

La actividad se desarrollará en medio del debate nacional por la reforma de la ley, que ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Según lo previsto, el proyecto será abordado en una audiencia pública la próxima semana, instancia en la que distintos sectores expondrán sus posiciones sobre los cambios propuestos a la normativa que protege los glaciares y el ambiente periglacial.

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