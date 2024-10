Con el envión de la boleta única para elecciones nacionales, el orreguismo apura su propia reforma política

Este año se reactivó el debate sobre el rechazo a la llamada ley de lemas, que fue impulsado por el uñaquismo y usado en las últimas elecciones provinciales bajo el nombre de SIPAD. En el orreguismo, con algunos guiños del PJ para eliminar los lemas, entienden que hay condiciones al menos para discutir cambios en el Código Provincial Electoral. No obstante, el oficialismo busca una reforma más integral en lo político, y ve con buenos ojos, por ejemplo, limitar la cantidad de mandatos que puede ejercer un gobernador y cambiar la forma en que se eligen los jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial.

Ya había deslizado el oficialismo la intención de avanzar con estos temas con más fuerza durante 2024. De hecho, el vicegobernador Fabián Martín había dicho que la reforma judicial se hace más necesaria tras el episodio con el abogado Gustavo de la Fuente, que planteó una situación inédita al quedar ternado para un cargo de defensor oficial a la par que quedó preso, procesado en una causa de trata de personas. Para Martín hay vacíos legales y cuestiones de tribunales que deben revisarse.

Ahora, la sanción de la ley nacional impone discutir al menos el sistema electoral sanjuanino. El legislador Córdoba elogió la boleta única, que en el orreguismo vienen también defendiendo hace meses para incorporar en las elecciones de cargos provinciales y municipales. Y habló de que resulta oportuno discutir cambios más generales como el dilema de los lemas. De hecho, para eliminar el SIPAD debe reemplazarse por otro sistema para votar sí o sí.

53923950597_e34ede21f0_k.jpg

Si bien las próximas elecciones provinciales y municipales serán en 2027 y hay cierto margen de acción, la aprobación del BUP en el Congreso entusiasma a los orreguistas para, al menos, iniciar el debate en las comisiones de la Legislatura de San Juan.

"Yo creo que sería un buen momento ahora, antes de terminar este año. Creo que se puede aprovechar este envión, creo que está muy instalado en la sociedad, que seguramente todos aquellos que han querido instruirse, saber y demás han podido ver en todos los medios de comunicación de qué se trata la boleta única papel, y con todos los argumentos, ya sea a favor o en contra de la misma, han podido nutrirse. Creo que sería un buen momento para ponerlo a consideración", destacó el orreguista.

Elogios para la boleta única ¿y qué más para San Juan?

"Nosotros consideramos que es una buena forma de votación, si bien, como sabemos, en San Juan tenemos que analizarnos solamente la forma de votar, que yo entiendo que esta es una que es buena, es correcta, por cuanto tiene un montón de ventajas que ya han sido comentadas largamente en las distintas alocuciones que se realizaron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, entre otras, por cuanto la debería imprimir el Ministerio del Interior de la Nación y poner a disposición en los distintos lugares de votación. Dejarían de imprimir los partidos políticos, es un ahorro importante. Por otro lado, dejaría de existir la posibilidad de que cuando un votante ingrese al cuarto oscuro no encuentre la elección de su preferencia, con esto se garantiza que quien quiere votar a alguien lo va a poder hacer", destacó Córdoba en diálogo con radio Estación Claridad.

Ahora, Córdoba indicó que "creo que sería conveniente hacer algo que se contemple en la modificación o cambio del sistema electoral, y dentro de ese cambio del sistema electoral que está incluida la forma de votación".

bleta unica.jpg En las elecciones legislativas nacionales del año que viene se votará con Boleta Única Papel (BUP).

El legislador orreguista habló de consensos y citó que incluso en el PJ están a favor de eliminar los lemas porque "yo he hablado informalmente y opinan que el SIPAD no es bueno".

Y argumentó en la necesidad de acordar por mayoría un sistema nuevo: "es algo que es público y notorio que nosotros en la Cámara de Diputados no tenemos una mayoría propia. Y entonces, más allá de eso, nos gusta o nos interesa fundamentalmente que los distintos proyectos que queremos llevar adelante tengan consenso, que tengan una mayoría, ojalá una unanimidad, pero si no se logra una unanimidad, una mayoría importante para que se considere que las leyes son la aceptación de la gran mayoría de los sanjuaninos que son representados por los diputados que la votan. Y en este sentido creemos que el sistema electoral es de una importancia sustancial dentro de lo que es la vida política y democrática de San Juan, y por lo tanto nos interesa llegar a arribar a consensos importantes".

Para impulsar la reforma electoral, el orreguismo anunció apenas asumió que iba a presentar un proyecto legislativo, lo que todavía no se dio. Meses atrás se dejó entrever que lo iban a trabajar directamente como iniciativa del Interbloque Juntos por el Cambio y no desde el Poder Ejecutivo.

No hay fecha para este paso, dijo el diputado, pero reconoció que hay clima para analizarlo ahora. "Es un tema que no es que tengamos una fecha inmediata puesta como objetivo, pero sí es un tema que se viene conversando, que se viene analizando, y que es probable que en cualquier momento sea presentado, más que viene este envión a nivel nacional también, que están frescos los distintos fundamentos y argumentos por los cuales se presentó este proyecto y por los cuales ha salido sancionado, entonces me parece que puede ser un buen momento".

Analizó que "el gobernador y vicegobernador están muy conscientes tanto de los aspectos políticos como económicos, sociales y demás, de lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel provincial. Digamos, no sería necesario que Dios se los plantee, pero por supuesto tenemos un diálogo constante y permanente y obviamente este tema va a ser conversado".