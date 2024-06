Reforma electoral en San Juan: qué quiere cambiar cada bloque y en lo que no pretende ceder el PJ

Antes de ganar las elecciones, el gobernador Marcelo Orrego prometió una reforma electoral e impulsó dos cambios: terminar con la Ley de Lemas y con la triple reelección. En la Cámara de Diputados, hay dos espacios que están trabajando en el armado de proyectos de modificación. Por un lado, Cambia San Juan y por el otro, el bloquismo, con dos referentes como Pedro Rizo y Catalina Bravo como punta de lanza. Desde el peronismo aseguran que esperarán a ver las propuestas, pero adelantaron que hay puntos que no les cierran. La opinión de los distintos bloques.

Los cambios en el sistema de votación de San Juan arrancaron en diciembre del 2021, cuando de forma intempestiva el oficialismo uñaquista metió sobre tablas un proyecto en Diputados para eliminar las PASO. El zamarrón generó el quiebre oficial entre giojismo y uñaquismo dentro del recinto. Posteriormente, el 8 de septiembre del 2022 -ya en total acuerdo y sin sorpresas entre ambos ismos- se aprobó en la Cámara la Ley de Lemas, rebautizada como SIPAD. La resistencia fue total por parte de Juntos por el Cambio al calificar de indirecta la votación ya que no resultaba ganador el candidato ganador sino el que más votos juntaba dentro de su lema.

Los proyectos

Cambia San Juan está trabajando de lleno en la modificación del sistema electoral. El vicegobernador Fabián Martín dijo que están empezando a bosquejar el proyecto del nuevo sistema electoral para que voten los sanjuaninos y sanjuaninas. Como pilar fundamental, quieren que se vote con boleta única y buscan eliminar los lemas. Sobre la “re re”, Martín afirmó que buscarán que los sanjuaninos decidan si hay que limitar a dos las reelecciones de gobernador y vice, como era antes, y que evalúan que sea para el 2027 junto a las elecciones de gobernador.

¿Qué es la boleta única? Es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría (por ejemplo, diputados y senadores, gobernador, legisladores provinciales, intendente, concejales, etc). El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa, en el cuarto oscuro marca sus opciones con un lápiz o una lapicera e introduce esa boleta en la urna.

De los 24 distritos en que se divide el país, la boleta única -tanto de papel como electrónica (es decir, con la oferta electoral en una pantalla)- se implementa en Santa Fe, Córdoba, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Mendoza se sumó con una ley aprobada por la Legislatura. En CABA, por la sanción del Código Electoral porteño en 2018, está legislada la boleta única con opción a utilizar boleta electrónica con respaldo de papel como ya se había utilizado en elecciones anteriores.

“Se está empezando a trabajar, estamos viendo algunas cuestiones generales. En particular me interesa la boleta única papel porque es un instrumento importante para tener de pilar. La enmienda por la “re re” quedará para después, porque hay que incluirla en una elección general”, añadió el Vicegobernador.

El bloquismo, que suma tres diputados, está trabajando en una reforma basada en cuatro ejes: boleta única, eliminación de los lemas (estos dos puntos coinciden con Cambia San Juan), en impedir que las elecciones provinciales puedan despegarse de las nacionales y en resucitar las internas partidarias para definir candidatos –con dudas sobre el carácter vinculante o no de dicha instancia-. Además de los legisladores, está liderando la construcción del proyecto de ley Pedro Rizo, el hombre que reconstruyó el sistema con el que los sanjuaninos volvieron a las urnas tras la Dictadura Militar. También está haciendo aportes Catalina Bravo, de apellido ilustre en el partido de la estrella y Wbaldino Acosta.

La boleta única es un tema que viene militando el partido bloquista desde la gestión pasada, de la mano del ex diputado Andrés Chanampa. Los bloquistas apuestan a este sistema porque dicen que es más directo, ya que el votante elige al candidato que más le gusta desinflando la elección por cercanía a un partido. Agregaron también que es más económico y ecológico.

Pero sin dudas el punto más llamativo de la reforma bloquista es limitar las facultades de la provincia, para que las elecciones provinciales se ajusten al cronograma nacional. “Es para evitar el oportunismo de correr las elecciones dependiendo de la performance del gobierno nacional de turno”, apuntó Luis Rueda.

Proponen bajar los lemas y al mismo tiempo definir a los candidatos de cada frente o partido a través de internas, que no determinan todavía si quieren que sean vinculantes o no para los afiliados.

Opiniones divididas

Desde el peronismo informaron que no están trabajando en un proyecto propio pero que están esperando debatir las propuestas de Cambia San Juan y del bloquismo. Por el momento, tienen claro que apoyarán la caída de los lemas como así también el punto final a los tres mandatos. Pero hubo reservas sobre los otros temas.

“La boleta única no es tan buena como dicen porque no salen los nombres de todos los candidatos sino del primero de cada categoría, de otro modo las boletas serían interminables. Por lo menos, ahora la gente sabe quiénes son los candidatos en todas las categorías, es mejor. En Santa Fe no ha dado tan buenos resultados”, analizaron.

Sobre la intención del bloquismo de pegar las elecciones nacionales a las provinciales, el NO es total. “¿Quién puede querer que la Provincia pierda facultades?”, se preguntaban. Con este ítem, no hay intención de abrirle la puerta siquiera al debate.

Los votos del peronismo son muy importantes. Es que el uñaquismo y el giojismo suman mayoría, por ende, cualquier tipo de cambio deberá ser consensuado entre todos los bloques.

El diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, también dio su opinión. Dijo que están abiertos a debatir una reforma electoral, que calificó como necesaria para toda la provincia. Diferenciándose del uñaquismo y del giojismo, el ex intendente de la Capital se describió como un firme defensor y militante de la boleta única. Es más, indicó que hace tres años firmó con 100 dirigentes del país un documento para que se implemente. “Ley de Lemas no; queremos que todo se resuelva en internas partidarias, dentro de los partidos”, sumó. Y finalmente, se mostró en contra de pegar los cronogramas electorales de Nación y Provincia.

En "San Juan Te Quiero" ven con “buenos ojos” la boleta única y también terminar con los lemas. Pero, para el bloque unipersonal aún faltan detalles por analizar.

No hay fecha para sancionar la reforma electoral, pero la intención es que sea este año, al igual que los cambios para elegir a los jueces en San Juan.