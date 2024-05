De la boleta única a un plebiscito, qué ejes se manejan para la reforma político-electoral en San Juan

El orreguismo siempre estuvo en contra y, desde que es Gobierno, anunció que planea eliminar esta metodología para lo cual requiere una mayoría de votos que como interbloque no tiene en el recinto. No está lejos de conquistarlos, ya que los justicialistas están dispuestos a dejar de lado los lemas para darle lugar a una versión mejoradora de participación democrática.

La discusión podría darse este mismo año, y no solo sobre la reforma del Código Electoral que puede hacerse por ley, sino también para una medida que, para avanzar, requeriría del mecanismo más complejo del plebiscito. Se trata de una enmienda constitucional para acortar la cantidad de mandatos del gobernador de San Juan, que es de tres veces consecutivas desde que lo cambió el giojismo en 2011.

El vicegobernador Fabián Martín acaba de ratificar que en Casa de Gobierno están avanzando los dos proyectos a la vez, el de un nuevo sistema electoral para que voten los sanjuaninos y sanjuaninas, y el de eliminar la llamada "re-re" de los tres mandatos. Esto, con una tercera pata clave que es modificar el sistema de selección de jueces en la provincia, pero eso es harina de otro costal.

"Se está trabajando porque creo que para nosotros son temas muy importantes, que hacen a la calidad institucional de la provincia", ratificó Martín en diálogo con Radio Sarmiento. "Por ahí un sanjuanino me está escuchando y dice 'a mí no me interesa tanto el sistema electoral, no me interesa tanto si están en un mandato dos, tres o cinco', pero yo les puedo asegurar a los sanjuaninos que sí interesa", evaluó.

image.png

"Sí que interesa tener un sistema electoral que sea ágil, que sea transparente, que no nos lleve a tener una elección como la que tuvimos el año pasado, una ley de lemas de cientos de candidatos a intendentes, a candidatos a gobernadores donde uno le sumaba el otro, donde los votos se sumaban. Es decir, sin duda hay un sistema nefasto que no lleva a ningún lado y que también hay que ordenarlo. Porque también hace a la buena convivencia y también hace a tener una mejor calidad de vida, todas estas cuestiones institucionales", valoró.

Para Martín, se trata de dar seguridad jurídica de manera permanente y anticipó que "en cualquier momento puede haber novedades en estos temas", en el sentido de que puede enviarse desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura el proyecto para ser debatido en comisiones. Y deseó sobre su aprobación que "ojalá sea este año". Tendrá que consensuar con el PJ, que tiene la mayoría en la Cámara.

Por eso, resultó esclarecedor el comentario del jefe de la bancada PJ en Diputados, Juan Carlos Quiroga Moyano. El legislador dijo que "una vez que ingrese lo vamos a comenzar a charlar, vamos a opinar también con el tema, con cada uno de los intendentes qué es lo que opinan ellos". A la vez aclaró que ya están los equipos técnicos peronistas trabajando porque "nosotros tenemos derecho a hacer nuestra propia propuesta". Y apuró al oficialismo repitiendo que "si ellos no la presentan, la vamos a presentar nosotros".

No es un dato menor que el PJ quiera desandar el camino que defendió hace apenas un par de años, cuando hizo valer sus votos en el recinto y aprobó el SIPAD de los lemas. Ahora los justicialistas quieren eliminarlo, al igual que los orreguistas. El punto clave es que si sacan un sistema electoral deben aprobar otro para que lo reemplace sí o sí. ¿Cuál formato se consensuará? ¿O se impondrá?

image.png

Menos mandatos y ¿plebiscito en 2025?

Hasta el mismo Sergio Uñac que luchó a capa y espada contra la Corte Suprema para poder jugar en las elecciones a gobernador de 2023 ahora dice que no sería mala idea limitar los mandatos. Incluso a José Luis Gioja, que motorizó la enmienda constitucional en 2011, que le permitió ser gobernador por tercera vez, ahora dice que "le da igual".

El terreno parece fértil para al menos discutir dar marcha atrás con la chance de la "re-re". Pero también está la gente. Si hay que tocar la Constitución hay que plebiscitar, es decir, armar una elección en toda la provincia, cuando los sanjuaninos vienen de votar cinco veces el año pasado (el 14 de mayo votaron cargos provinciales y municipales sin gobernador y vice, 2 de julio votaron gobernador y vice, el 13 de agosto fueron las PASO nacionales, el 22 de octubre fueron las presidenciales y legislativas nacionales, y el 19 de noviembre fue el balotaje presidencial).

En este marco, Martín declaró que les gustaría que sea "lo antes posible" y que se aproveche una elección ya convocada con otro fin. Entonces, en el horizonte como más cercanas aparecen las legislativas de 2025 para meter allí el Sí o el No a la enmienda constitucional de San Juan.

"Que estemos obligados a ir a votar, y que de paso cañazo votamos por modificar la enmienda para bajar los mandatos, para bajar los 3 a 2, y bueno, ese es el requisito que exige la Constitución, y no generar una elección exclusivamente para esto", dijo. "La verdad es que la gente... Y los recursos... Primero, un montón de dinero cuesta hacer una elección, y a la gente se le pone una elección cuando tal vez es lo que menos le interesa, aunque es un tema muy importante", opinó.

Para Martín, el Sí o el No a la enmienda deberia votarse "lo antes posible, en tanto y en cuanto las circunstancias lo ameriten. Por ahí hay otros temas más importantes. Pero es una promesa de campaña que nosotros queremos cumplir".

Por su parte, Quiroga Moyano declaró que está a favor de la enmienda. "Yo también propuse en algún momento la posibilidad de tres mandatos y de que sean dos, como era antes. Esto es algo personal mío, que lo estoy transmitiendo también a nuestros legisladores. Para ver la posibilidad cuando se ingrese, también nosotros vamos a hacer esta propuesta de que vaya incluido todo, en vez de tres mandatos que sean dos".

image.png

Buscando cómo votar sin los lemas

Si se elimina el SIPAD, hay varias ideas dando vueltas en oficialismo y oposición para reemplazar al sistema de lemas.

-¿El regreso de las PASO?

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para cargos provinciales y municipales se eliminaron en 2022. Martín dijo que le parece un buen sistema pero se mostró más cercano a no obligar a los votantes a ir a las urnas más de una vez. "A mí me encantan las PASO. mí me gustan. Porque ordenan un montón. Permite resolver las internas, pero también considero que para la gente es una doble carga. Ya le cuesta ir a votar una vez, imagínense dos veces. Y si a eso le sumamos que en muchas ocasiones, no hay internas, hay un único candidato gobernador, un único candidato intendente, bueno, peor. Entonces, creo que pensando en, digamos, en qué es mejor para la gente, sin duda, una sola elección es mejor".

image.png

-Internas partidarias o de frentes y abiertas/voluntarias

"Ambas posturas son razonables, lo que es que resulevan los afiliados, entonces solamente van a votar los afiliados. Y la otra no me parece mal tampoco, es decir, que sea para quien quiera votar. Hay muchos ciudadanos que les gusta ir a votar Y hay muchos ciudadanos que les gustaría, aunque no sean afiliados a un partido, entrar en esa disputa, en esa interna", analizó Martín.

Para el peronista Quiroga Moyano, "yo soy de la idea de que cada partido político pueda elegir sus propios candidatos y que después se vaya a una sola elección general en donde se defina. Yo creo que hay que mejorar esta situación de la gente y que no suceda como sucedió el año pasado con el desdoblamiento, que quizá no poniéndonos de acuerdo hemos tenido que votar cinco veces durante el año".

El presidente del bloque PJ no rechazó de plano la idea de las primarias abiertas voluntarias. "También puede ser", dijo. Y aclaró que es una propuesta a analizar. "Una vez que sea efectivo esto (el proyecto de ley) lo vamos a estudiar", respondió.

Boleta única

image.png

Para ofrecerle como mecanismo al elector ya en el cuarto oscuro, prima la idea en el orreguismo de la boleta única. Se trata de un método de votación que presenta en una sola hoja todas las opciones electorales disponibles en un distrito, y el votante utiliza un lápiz o una lapicera para marcar sus elecciones en la boleta.

"Yo creo que la boleta única papel es el sistema más conveniente. Votar una sola vez, que no haya una boleta arrastre. Creo que se ahorraría un montón de trabajo, se ahorrarían un montón de recursos y me parece a mí que es un sistema, por lo menos, como para tirarlo a la mesa del debate", sostuvo el Vicegobernador.

Sobre la boleta única, el justicialista Quiroga Moyano, aseguró que el PJ estaría dispuesto a estudiarla: "hay que verla", afirmó.