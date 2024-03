Entre togas y urnas, los dos temas de la megareforma que busca impulsar Orrego para 2024

El orreguismo planea ejecutar una profunda reforma política este año, y para eso requiere modificar leyes, lo que implica buscar acuerdos en la Legislatura donde no cuenta con mayoría de votos. La reforma se basa en dos ejes bien definidos: el electoral, eliminando el SIPAD, similar al sistema de lemas para elegir cargos provinciales e impulsado por la gestión uñaquista, para reemplazarlo por otro más aggiornado; y el judicial, modificando la ley del Consejo de la Magistratura para modificar la forma en que se designan los jueces, fiscales y defensores oficiales, entre otros cargos.

Adiós a los lemas sanjuaninos

Para la reforma electoral, que sería aplicable a la contienda electoral de 2027, hay mucha cautela sobre qué forma tendrá, pero mucho se habló en Juntos por el Cambio de las bondades de la boleta única. También mencionan que ya que se revisará el asunto electoral se podría proponer la eliminación de la llamada "re-re", es decir, establecer que el gobernador y vice solo puedan estar un periodo y no tres como ahora. Esto último es más complejo porque requiere de una enmienda constitucional que debe votar la ciudadanía para ser habilitada.

Sobre qué es lo que están pensando para este año en cuanto a reforma política, el presidente de la bancada orreguista en la Legislatura, Juan Córdoba, dijo a Tiempo de San Juan esta semana que "eso se está trabajando en Casa de Gobierno. El gobernador ha instruido a sus asesores legales para que lo trabajen y él es el que les ha dado los lineamientos correspondientes".

Si bien se mostró medido en dilucidar las intenciones del equipo legal de Marcelo Orrego, el diputado expresó que "la intención es que se modifique el sistema que se cambió entre gallos y medianoche, por la conformación anterior de la Cámara, con el proyecto enviado desde Casa de Gobierno a fines del 2022".

Dio algunas pistas: "la idea es que sea un sistema que sea más entendible para el ciudadano, que sea un sistema más sencillo, que sea un sistema que refleje la voluntad real del ciudadano y no que una persona que va y vota pensando que vota a un candidato, en definitiva puede llegar a estar dándole su voto a otro candidato que jamás hubiera votado".

No se puede eliminar el SIPAD (que quiere decir "Sistema de Participación Democrática") y dejar un vacío legal: sí o sí debe reformularse el Código Electoral con una nueva propuesta. Y que no haya más lemas es la propuesta central del orreguismo. Los detalles se guardan bajo siete llaves, quizá porque están en análisis todavía.

"Creo que hay que cambiar el sistema sin ninguna duda. Entiendo que hasta la misma oposición actual cree, está convencida de que el sistema es malo. Toda la prensa, toda la opinión pública es conteste en ese sentido. Que el sistema como quedó, más allá de que se reformó, se modificó de un día para el otro, sin consenso en absoluto, ni siquiera dentro del espacio que en ese momento gobernaba", se quejó Córdoba.

"Estoy convencido de que quienes hoy son de oposición al gobierno van a votar, por lo menos en una gran mayoría, los proyectos que sirvan para mejorar la vida del sanjuanino. Y en ese sentido me parece que vamos a tener un año en el que seguramente vamos a llegar a muchos acuerdos, a muchos consensos para mejorar la vida de nuestros comprovincianos", agregó.

No es un dato menor el que apuntó Córdoba sobre el acuerdo general que cree que hay en el recinto parlamentario para votar la eliminación del SIPAD este mismo año. De hecho, en una ronda de consultas de Tiempo de San Juan a fines de 2023, el presidente del bloque uñaquista, Juan Carlos Quiroga Moyano, dijo que le parece bien.

"Nosotros hoy nos damos cuenta de que es un sistema que no es viable para la situación de la gente, más en la situación que hoy estamos. Que usted vota y no sabe para quién vota. Yo creo que hay que votar efectivamente, o que el voto le llegue efectivamente a quien uno decidió", aseguró oportunamente el justicialista.

Ahora, el legislador oficialista fue enfático: "Creo que hay que hacerlo para que sea más claro, más transparente, más seguro y que la gente, el ciudadano común sepa qué es lo que va a ir a votar, cuándo, cómo, que conozca a los candidatos", sentenció Córdoba.

La selección de jueces en San Juan, en la mira

"Es un proyecto en el que hemos estado trabajando y la intención es lograr el mejor proyecto posible para que cuando se elijan jueces, fiscales o defensores oficiales, lleguen los más preparados, los mejores, los que tengan experiencia, los que nos garanticen que tengamos un mejor servicio de justicia en San Juan", afirmó Córdoba sobre la otra pata de la reforma política, que es modificar el mecanismo de selección de jueces para que no preste, como ahora, para que se designen amigos del poder de turno. Por eso el cambio es una demanda de larga data y hace a una reforma política integral.

Tan viejo es este debate, que una vez, en 2003, se logró aprobar una ley que modificó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, coin más exigencias e incorporando un jurado con participación de las universidades. Pero quedó, meses después, sin aplicar, congelada, durante la gestión giojista y se sigue aplicando el mismo sistema desde 1986 a la fecha.

image.png Marcelo Orrego y el cortista Juan José Victoria, compartieron el viernes un acto sobre derecho administrativo.

Así, el proceso de selección de miembros del Poder Judicial se origina cuando desde la Corte de Justicia cuando comunica que se produjo una vacante. Entonces se dispara el procedimiento que implica que el Consejo de la Magistratura -integrado por un miembro de cada poder y dos representantes del Foro de Abogados- toma una entrevista y arma una terna por cada cargo, la que va a Legislatura. Allí, la comisión de Justicia y Seguridad vuelve a tomar entrevistas a los ternados y elige uno. El nombre va a votación en el recinto, y se impone con mayoría simple el elegido o la elegida. Como se ve, es un proceso eminentemente político, y se presta para amiguismos.

¿Cuánto del moderno sistema que quedó congelado con la ley de emergencia hace dos décadas, el orreguismo intentaría reflotar ahora? "Tiene varios aspectos que consideramos que son convenientes, que corresponden tenerse en cuenta. Por ejemplo, que los candidatos tengan que rendir un examen, que quienes deciden tengan que fundamentar su voto. Incorporar algunas instituciones que saben mucho de esto, sobre todo que conocen mucho la técnica y la mecánica necesaria para elaborar buenos exámenes y para que esos exámenes, en definitiva, nos lleven al convencimiento de que quien lo rinde y lo aprueba tenga el conocimiento suficiente para ser elegido", apuntó Córdoba.

En su momento, el ahora miembro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis, argumentó que congelaban la nueva ley del Consejo de la Magistratura porque era "anticonstitucional", ya que la Constitución establece claramente quiénes conforman el Consejo de la Magistratura y no se puede incorporar nadie. Córdoba salió al cruce de esta posición.

Para el jefe del bloque PyT, "yo creo que no es así, yo creo que quienes van a conducir van a ser los miembros del Consejo de la Magistratura, que son quienes van a terminar definiendo quiénes van a ser las personas. Ahora, no me parece que sea inadecuado y mucho menos inconstitucional que haya personas que sepan puntualmente determinadas ciencias, determinados aspectos, que llevan a una mejor selección, a quienes el Consejo de la Magistratura les encargue algunos temas puntuales".

No obstante, Córdoba afirmó que todavía no está definido el proyecto. Anticipó que están viendo diversos modelos: "vamos a hacer el mejor, estamos en contacto permanente con el directorio del Foro de Abogados, con Abogados de la FACA, que es la Federación Argentina del Colegio de Abogados, viendo cuáles son los mecanismos que se utilizan en distintas provincias, el mecanismo que se utiliza para la Justicia Federal, para la justicia nacional, y la intención es tratar de llevar al mejor sistema para San Juan".

image.png Juan Córdoba, jefe del bloque de PyT (orreguismo) en la Legislatura de San Juan.

Detalló que no van a reflotar el sistema tal cual como fue suspendido, sino que le van a incorporar otras cosas. "Estamos analizando eso, creemos que esa ley que fue suspendida era bastante buena, la estamos analizando para algunos de los aspectos que contemplaba tenerlos en cuenta y probablemente agregar otros".

A diferencia del tema de la reforma electoral que se prevé que llegue como un proyecto desde el Poder Ejecutivo, el de la reforma judicial se está trabajando dentro del interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura. "En este momento lo más sencillo para poder llevarlo con agilidad sería presentar un proyecto nuevo", apuntó el diputado, a la par que ratificó que el asunto se espera presentar y aprobar "a la brevedad".

De hecho, ya hay dos concursos judiciales en marcha este año, con casi 500 inscriptos -muchos de ellos famosos abogados y ex funcionarios- para múltiples cargos en la Justicia local, cuyas entrevistas se inician antes de Semana Santa. La selección se regirá por el sistema que data de hace casi 40 años.