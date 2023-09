Vuelve el debate por cómo se eligen los jueces en San Juan

Es un proceso eminentemente político, que rige por la ley del Consejo de la Magistratura, que data de 1986. En 2003 se aprobó una reforma que plantea un sistema más complejo para cubrir las vacantes, con un concurso de antecedentes y oposición y más requisitos y evaluaciones que la actual entrevista. Pero esta norma fue suspendida en 2005 durante la gestión giojista.

En este marco, el Directorio del Foro de Abogados emitió un comunicado en las últimas horas en el que postula que "estima necesario discutir y modernizar la reglamentación de los concursos públicos para la elección de magistrados en la Provincia de San Juan. Que esta posición constituye un reclamo histórico de la comunidad jurídica local, por lo que estamos convencidos que los poderes públicos y las instituciones deben siempre promover una mayor transparencia y participación activa de los diversos sectores interesados en la toma de decisiones".

En otro pasaje plantean que "Es por ello que fomentamos el debate y la inclusión en estos procedimientos de la evaluación de oposición y antecedentes como aspecto fundamental, entre otros, que pudieran surgir del dialogo democrático. En esta línea, es que incluso estimamos se podrían reglamentar los concursos de ingreso de agentes al Poder Judicial".

poder judicial.webp El Poder Judicial está por cubrir 14 vacantes.

El presidente del Foro, Marcelo Álvarez, expresó en diálogo con AM 1020 que "creo que es un tema sensible que se pone en debate cada vez que hay un concurso, y entendemos que ante ese reclamo, o ante ese pedido que puede tener la sociedad, o mismo en el caso nuestro de los abogados y abogadas. Creo que resulta ya inminente o necesario poder reunirse, poder juntarse, debatir las distintas operadoras o distintas partes de la justicia, como puede ser el Consejo de la Magistratura, la Corte, abogados, el Consejo de Magistrados, y debatir si el sistema que tenemos actualmente es suficiente para los tiempos que corren o es necesario plantear ciertas modificaciones".

Y profundizó el abogado: "Lo importante es que los que lleguen a los cargos de la magistratura sean los más idóneos. Y cada uno de los jueces que son designados tienen que, una vez que tienen alguna ideología política, una vez que acceden al cargo, tienen que dejarla de lado. Esa es la función principal, y habla de la independencia del Poder Judicial".

Para Álvarez, "cuando vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, que un juez provenga y haya tenido un pasado político no es malo, estamos en democracia. Ese es el tema, no es pecado. Sí considero que una vez que acceden al cargo tienen que despojarse de esas cuestiones políticas o militancias que puedan haber tenido y abocarse al ejercicio del cargo de la manera más correcta e imparcial posible, que es lo que necesita como base la magistratura".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Magistrados, Ana Lía Larrea, en diálogo con Diario Huarpe, expresó que “institucionalmente no hemos discutido sobre la modernización del Consejo de la Magistratura, pero personalmente lo veo más que positivo porque es necesario que se integren más actores y que se imponga la evaluación con antecedentes y oposición”.

Tema de transición

Quien puso el tema en el tapete fue Fabián Martín, en ocasión del lanzamiento que hizo el Consejo de la Magistratura del concurso para cubrir 14 cargos, entre jueces, fiscales y defensores. Martín dijo en declaraciones a Radio Sarmiento días atrás que "Se quiere designar 14 nuevos funcionarios judiciales y creo que ahí nosotros tenemos que intervenir y ser parte de esta decisión. Hay que conversarlo". Además, el rivadaviense expresó que ", "no queremos militantes políticos en cargos de jueces o importantes". Y dijo que corre lo mismo corre para los órganos de control, tales como el Tribunal de Cuentas -el titular, Isaac Abecasis se jubiló-; la Defensoría del Pueblo -Pablo García Nieto fue electo diputado departamental- y el Tribunal de Casación.

Luego Gattoni le contestó a su sucesor que lo veía con posturas contradictorias, ya que "no querían participar en cuestiones presupuestarias, pero sí quieren hacerlo en la elección de los funcionarios judiciales. Hay que ser coherente, no se puede ser selectivo y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada".

En el concurso para los 14 cargos hubo 340 inscriptos entre los cuales se presentaron varios conocidos abogados, entre ellos algunos funcionarios de la Municipalidad de la Capital que luego habrían retirado su postulación en medio de la polémica.

Otro integrante de Juntos por el Cambio que salió a protestar fuerte es el ex candidato a gobernador Marcelo Arancibia, ex presidente del Foro, quien opinó este jueves en Radio Sarmiento que "entendemos que largado el concurso es difícil frenarlo, ya se han generado derechos. Yo creo que hay cosas que exigir al Consejo de la Magistratura, que los cinco miembros voten por escrito de manera fundada su terna y que lo hagan público. Que se vea la entrevista, a ver si hablamos de cosas jurídicas o partidos de fútbol de fin de semana. Hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de modificar la ley. Esto es un reaseguro para quien no tiene cuña ni milita en un partido político".

Por su parte, Martín, en declaraciones a la misma emisora, dijo que cuando él sea presidente de la Cámara de Diputados se buscará cambiar el sistema. "Vamos a avanzar en el tema", aseguró, a la vez que agregó que "hay profesionales trabajando" en un proyecto de ley. Y se mostró personalmente a favor de la evaluación y puntaje de los candidatos a los cargos judiciales, para poder conformar un orden de mérito y que ganen "los más preparados".