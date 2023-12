Chau lemas: consenso entre orreguistas y justicialistas para reformar el sistema electoral de San Juan

Los lemas implican que en la contienda electoral juegan agrupaciones con sus subagrupaciones y los votos de estas últimas se suman para la lista que más cosecha dentro del mismo frente, de manera que un ciudadano puede terminar votando un candidato que no quiso. El SIPAD (Sistema de Participación Democrática) fue aprobado el año pasado con 26 votos a favor del entonces oficialismo y los 9 de Juntos por el Cambio en contra. Fue un tema que incluso fue judicializado por parte del giojismo -que luego cambió de postura- y el sector de Orrego, con sendas presentaciones contra la eliminación de las PASO provinciales, que se había practicado en una polémica sesión en diciembre de 2021, para habilitar la reforma electoral. Durante toda la campaña el orreguismo cuestionó esta herramienta electoral y prometió impulsar que desapareciera para la próxima contienda provincial, en 2027. Parecía una meta complicada, sobre todo porque en las elecciones de mayo JxC no obtuvo mayoría parlamentaria.

El cuestionamiento lo refrescó el propio Marcelo Orrego en su discurso de asunción como gobernador de San Juan, el 10 de diciembre: “en la última elección provincial quedó demostrado que la Ley de Lemas es un sistema perimido, costoso, confuso y que materialmente no funcionó. Voy a cumplir con mi palabra. Por eso voy a enviar a esta Cámara un proyecto para derogar la Ley de Lemas y confío en que sea aprobada con el consenso de los diputados”. Parece que el consenso está y que tendrá los votos que se necesitan.

"Yo puedo decir que estoy de acuerdo, que hay que sacar la ley de lemas, que hay que volver a las viejas formas de actuar en política. Creo que hay que evitar la PASO y que en cada partido se tenga que discutir su problema interno y después vamos a la elección", aseguró Juan Carlos Quiroga Moyano, jefe de la bancada PJ (ahora opositora), a Tiempo de San Juan.

Para justificar el cambio de opinión de su espacio político, el uñaquista expresó que "nosotros hoy nos damos cuenta de que es un sistema que no es viable para la situación de la gente, más en la situación que hoy estamos. Que usted vota y no sabe para quién vota. Yo creo que hay que votar efectivamente, o que el voto le llegue efectivamente a quien uno decidió".

Los orreguistas también se mostraron confiados de que la convocatoria del santaluceño prendió y hasta confían que podría darse una aprobación por unanimidad de crear un método que saque de juego los lemas y se habilite otro, superador. Es que no se puede eliminar el SIPAD y dejar un vacío legal: sí o sí debe reformularse el Código Electoral con una nueva propuesta. ¿Qué ítems contendría este diseño para 2027? Algunos hablan de ir hacia la boleta única. Otros mencionan que ya que se revisará el asunto electoral se podría proponer la eliminación de la llamada "re-re", es decir, establecer que el gobernador y vice solo puedan estar un periodo y no tres como ahora. Esto último es más complejo porque requiere de una enmienda constitucional que debe votar la ciudadanía para ser habilitada.

Si bien el nuevo sistema se usará recién en 4 años más, en el orreguismo tienen la confianza de que el proyecto prometido por Orrego podrá presentarse en el inicio de la actividad legislativa de 2024 y ser tratado ese mismo año, es decir, entre abril y diciembre. Para Enzo Cornejo, del PRO, es "la ciudadanía necesita respuesta a partir de ahora. Y eso no es que le va a mejorar la vida a la gente, pero sí le va a dar la claridad y la transparencia a un proceso de cómo se eligen las autoridades en la provincia, que no es una cuestión menor. Así que el año que viene tiene que estar resuelto".

El apoyo a la eliminación de los lemas tiene amplio apoyo, de acuerdo a un relevamiento de Tiempo de San Juan, obviamente dentro de JxC pero también en la ahora oposición, incluso los giojistas están dispuestos a debatir un esquema mejorado y dejar atrás el mecanismo que se estrenó este año, como así también los bloquistas, el Frente Renovador y La Libertad Avanza.

Qué opina cada bloque

Juan Carlos Quiroga Moyano (jefe del bloque PJ)

"Lo vamos a discutir con el actual senador nuestro, Sergio Uñac. Pero yo creo que sí. En lo personal, yo puedo decir que estoy de acuerdo en la eliminación del SIPAD. Seguramente que vamos a trabajar en conjunto. Seguramente ya nos vamos a reunir. Vamos a tener el tiempo suficiente para hablar con nuestro presidente del partido para tratarlo".

Juan de la Cruz Córdoba (jefe del bloque Producción y Trabajo/JxC))

"Sin ninguna duda vamos a impulsar la eliminación de los lemas. Ya lo ha reiterado inclusive el doctor Orrego en su mensaje inicial en la Cámara, que considera que es muy malo el sistema que se implementó y entiendo que hay consenso de que es muy malo, porque cuando él dio lectura a su discurso inicial fue aplaudido por todos los diputados de la Cámara y por toda la gente que estaba de visita en la Cámara. Así que seguramente que va a ser presentado el proyecto dentro de las primeras sesiones ordinarias y seguro que va a ser aprobado por unanimidad. De ahí habrá que ver cuál será el sistema que se implemente, que se adopte y ahí habrá que ver si conseguimos las mayorías necesarias. Yo entiendo que va a ser presentado en las sesiones ordinarias de abril".

Enzo Cornejo (jefe del bloque PRO/JxC)

"Por supuesto que vamos a impulsar la eliminación de los lemas. Es una de las propuestas de campaña. La verdad que consideramos que es un sistema totalmente tramposo, que no lleva al voto directo de la ciudadanía, y la verdad que no vino a solucionar ninguno de los problemas. Cuando se planteó en este recinto, se dijo que era para solucionar el problema de la gente, y que la gente iba a votar menos veces, y la verdad que terminamos votando 4 o 5 veces, y eso produjo un enojo en la sociedad. Esto es voto directo, y por supuesto tratar de llegar a un punto con un sistema de avanzada, que realmente el mismo día se puedan votar todas las categorías, y bueno, tratar que esto se termine, esta cuestión de armar una cantidad de listas que solamente llevan a un desgaste de la clase política y de la gente. Yo creo que a partir de hoy nace en esta Legislatura una gran posibilidad de tener mucho diálogo y consenso, y esto lleva a la responsabilidad de cada una de las personas que están sentadas en estas bancas. Hubo un gran llamado de atención de la ciudadanía, donde alertó a la clase política de que tiene que tener un gran gesto, y la verdad que acá estamos para dialogar, debatir y conseguir el consenso necesario para tratar de dictaminar las leyes que realmente le mejoren la vida a la gente. Si solamente nos vamos a pensar en levantar banderas políticas, para colocar palos en las ruedas, no sería responsable de parte de nuestra. Confío en que todas estas personas, los 36 que están sentados acá, tienen esa responsabilidad a la altura para saber debatir, dialogar y sobre todo encontrar consenso".

Mario Herrero (giojismo/PJ)

"En realidad lo que necesitamos discutir y construir a través del consenso es un mejor régimen electoral. Yo considero que fue un arreglo de circunstancia para arreglar un desarreglo que se había hecho de manera inadecuada al eliminar las PASO. Incluso los diputados plantearon una cuestión judicial que además fue acogida, yo recuerdo, por un sustancioso fallo, aunque después hubo un lastimoso fallo de segunda instancia, pero yo invito a leer y analizar ese fallo, en donde marca lo que no debe pasar en una institución, que es incumplir las propias normas e incumplir la Constitución. Esto es algo que hay que trabajar y tener en cuenta. Ahora, se debe y nos merecemos tener un sistema electoral acorde. El SIPAD fue un sistema hecho de apuro para solucionar un problema que no debió haber existido. Yo, de manera personal, creo que necesitamos democratizar las decisiones partidarias para dirimir las candidaturas, porque no son aceptables hoy en nuestra sociedad, y sobre todo con lo que desde el ámbito de los partidos políticos le debemos a la ciudadanía de transparencia y de calidad institucional, los sistemas viejos en donde se decidía entre tres personas encerradas en una habitación las candidaturas. La democratización de la decisión política respecto a las candidaturas, yo estoy de acuerdo, fue buena. Independientemente de que se llame PASO, de que reorganicemos y hagamos otro sistema. El SIPAD fue una parte de eso, pero fue una solución de emergencia, no se puede andar siempre con la rueda de auxilio en el auto, hay que andar con la rueda conveniente. La derogación del actual sistema probablemente sea bueno, pero eso es una partecita, lo que hay que hacer es construir un sistema adecuado, nuevo, consensuado".

Fernando Patinella (La Libertad Avanza)

"Vamos a analizar (la eliminación del SIPAD) porque a nivel nacional también hay una propuesta de eliminación de las PASO. Quiero ver el proyecto, cuál es el sentido, cuál es la trascendencia y cuál es, sobre todo, el impacto en términos económicos y de costos, que para nosotros es fundamental el efecto de tomar una posición con eso. No solo en términos de costo, de impacto, en términos de gasto público, sino también la complejidad que significa para el electorado. Entonces, en concreto, una vez que llegue el proyecto, seguramente lo vamos a evaluar un poco con los lineamientos del orden nacional, también cual sea la propuesta de eliminar las PASO".

Franco Aranda (Frente Renovador)

"Lo estudiaremos. Yo fui muy crítico a la ley de lemas, lo sigo siendo, así que es probable que yo apoye la eliminación. Hay que ver contra qué es la eliminación, cuál es la propuesta".

Luis Rueda (Jefe de Bloque Bloquista)

"Coincido en que hay que revisar la ley de lemas. Se puede mejorar. Milei está proponiendo eliminar las PASO, por lo tanto no fue tan desacertada la decisión de sacar las PASO en San Juan. El tema es mejorar la ley, por ejemplo, creo q también se quiere proponer el tema de la boleta única y todo lo que sea para mejor, bienvenido sea. Hay que ver el proyecto. Igual que lo de reducir los tres periodos para gobernador y vice, porque decían que iban a proponer que sea por 4 años. Algún sistema para que los partidos tengan participación hay que buscar, porque sino van a quedar solo frentes electorales y van a desaparecer los partidos. El tema es cómo hacer para que los partidos políticos puedan definir sus candidatos y que no lleguen a una elección general 20 candidatos por frente. La última elección fue un lío, porque se presentaban candidatos que después no tenían ni representación. Vamos a ver qué proponen".

¿Cómo es el sistema electoral que ahora quieren eliminar?

El SiPAD establece, entre otros aspectos, que los partidos o frentes que se anotan para participar en la elección -rige para cargos provinciales y municipales-, se definen como "Agrupación política", las que pueden contener líneas internas que se denominan "Subagrupaciones". Los votos de estas últimas se suman y van a la lista que más obtuvo individualmente.

Además, comprende la competencia sin límites en la categoría de Gobernador o Gobernadora dentro de un partido o alianza debiendo para ello presentar listas de postulantes a intendentes en al menos diez departamentos. Cada Subagrupación puede presentar más de un candidato a una Intendencia y cada uno de ellos debe tener una sola lista de concejales.

Hay un sistema de distribución entre los postulantes que pelean en un mismo frente por los cargos de diputados y diputadas proporcionales y de concejales (Sistema D'Hondt). Todo ello, bajo un mecanismo en el que la lista que gane, en las distintas categorías, acumulará los votos de sus rivales de la misma coalición.