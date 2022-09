Con los votos del giojismo, el oficialismo habilitó la reforma electoral

Si bien se insistió con que se concilie un proyecto consensuado, y de hecho este martes en la Legislatura se recibió a representantes de partidos políticos sin representación parlamentaria que fueron recibidos por diputados provinciales, con quienes intercambiaron puntos de vista acerca del proyecto de ley de reforma del Código Electoral, el rechazo de la oposición es marcado. Desde el espacio que lidera Marcelo Orrego profundizaron en los últimos días las críticas contra el regreso de los lemas y ya anunciaron que también judicializarán cualquier ley que se apruebe al respecto.

En este escenario, el debate de este martes se dio en un clima tenso, porque al ser 613-N una ley de carácter decisorio, se requería de mayoría calificada para "abrogarla" o dejarla sin vigencia. En esa movida del oficialismo fueron útiles los tres votos del bloque de giojistas que antes de diciembre eran parte del bloque PJ y se escindieron tras la eliminación de las PASO. En esta instancia, estuvieron de acuerdo con el despacho emitido de la Ley de Lemas aggiornada y apoyaron la habilitación de la reforma.

El debate en el recinto

En esta segunda sesión especial del año la oposición aprobó el orden del día y participó del debate.

La diputada del PJ Celina Ramella fue quien argumentó el proyecto. "Ningún sistema normativo puede ser rígido, por los cambios continuos de la sociedad", afirmó. También habló de los requisitos técnicos para modificar o derogar una ley decisoria como son el tratamiento en sesión especial y que voten dos tercios de los diputados.

Por su parte, la diputada Florencia Peñaloza aclaró que apoya el proyecto y dijo que "no es absurda nuestra decisión, estudiamos fallos de la Justicia en el sentido de derogar normas. Y queda claro que no es inconstitucional. Los sanjuaninos necesitamos un mejor sistema electoral, más participativo. Y esta Cámara sí se ocupa de temas urgentes. Los sanjuaninos nos pedían un sistema más participativo. Hemos sido capaces de generar consenso. Que no nos vengan a decir figuras nacionales lo que tenemos que hacer". Esto último haciendo referencia a las opiniones que vinieron desde Juntos por el Cambio, que trajo a San Juan a dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta y Ricardo López Murphy. en las últimas semanas.

WhatsApp Image 2022-09-07 at 11.10.21.jpeg

Por la oposición habló primero la diputada Marcela Quiroga, quien dijo que "las leyes electorales se agruparon con la letra N en el digesto y se encuentran dentro del sistema electoral. Es imposible desconocer que esta ley es referida al sistema electoral y es perfectible y sujeta a modificación. Pero tiene que quedar bien clarito que la presente ley tendrá vigencia desde su sanción, entendemos que cualquier cambio para las elecciones 2023 puede ser declarado inconstitucional. Este bloque no lo van a encontrar para violar una ley. Si es necesario recurriremos a la justicia local y nacional buscando esta inconstitucionalidad porque está la no retroactividad de las leyes y la defensa a la gente, los partidos y la Constitución Provincial".

A su turno, la oficialista Marcela Monti destacó que "estamos cumpliendo los requisitos y esta ley nos impide poder concretar el camino recorrido en comisión sobre un sistema electoral que quieren los ciudadanos sanjuaninos". Agregó que "no estamos violando principios constitucionales".

WhatsApp Image 2022-09-07 at 11.10.04.jpeg

El giojista Leonardo Gioja también defendió la constitucionalidad de eliminar la norma. "Nuestro bloque se conformó a partir de esa decisión y fuimos a la Justicia. Hoy desandamos ese camino y estamos haciendo lo que debería haberse hecho en diciembre que es tener una amplia discusión. Todos los sectores hemos cedido pero hemos llegado al sistema posible. El objetivo de la 613 ha sido cumplido. Tenemos la obligación de darle a los sanjuaninos un amplio sistema electoral y con consenso y eso estamos haciendo. Vamos a apoyar esta derogación". Incluso dio su apoyo el legislador rawsino Juan Carlos Gioja, que reapareció a poco de sufrir serios problemas de salud, que lo llevaron a estar internado en terapia intensiva el mes pasado.

WhatsApp Image 2022-09-07 at 11.10.25.jpeg

El diputado Horacio Quiroga del Frente Grande dijo que "me parece que importa dejar dicho en este día histórico que la democracia tiene mucho por perfeccionar y tiene al voto como decisión soberana de la gente. No se puede pensar que el Gobernador viole la ley. Los sanjuaninos vienen diciendo hace 20 años que el camino es el Frente de Todos primero Frente para la Victoria. Es probable que parezca apresurado. No nos hagamos los distraídos porque los que empeoraron la cancha judicializando lo injudicializable llegamos a este punto. Hemos seguido apostando a la construcción de consensos. Acompañamos orgullosos esta derogación para mañana poder debatir el sistema de participación democrática".

Otros de los legisladores que hizo uso de la palabra fue el opositor Carlos Jaime, quien dijo que "no cierran los tiempos. Si se pretenden hacer las elecciones en octubre deberían haber planteado estas modificaciones en abril de 2022 para no ir en contra del precepto de la ley 613-N. Por ende cualquier reforma tendrá efecto para el 2027 en adelante. No es eso lo que plantea el proyecto que ustedes han presentado en esta sesión especial". Y continuó "pretender disfrazar que hay consenso en esto es faltar a la verdad. Con los problemas que tiene la gente aprobar una ley de estas características no tiene respeto. No vamos a acompañar esta derogación de la ley porque nos aleja de la calidad democrática, sumiendo a los sanjuaninos en una incertidumbre. Nos van a encontrar siempre defendiendo la legalidad y en contra de medidas autoritarias".

Por su parte, el bloquista Andrés Chanampa expresó: "¿Cuál es el problema con la ley de lemas, que en realidad se llama SIPAD este sistema? Si la que elige al final es la sociedad. Nunca un sistema electoral ha salido por unanimidad. Tenemos claro que esto no es inconstitucional".

WhatsApp Image 2022-09-07 at 11.10.26.jpeg

El diputado Usin pidió que se votara de manera nominal, es decir, que se consigne con nombre cada voto pero, si bien tuvo apoyo de algunos justicialistas, no logró que se diera.

Votaron a favor los bloques Justicialista, Lealtad (giojistas), Bloquista, del Este y Frente Grande. En contra votaron los bloques PRO-Juntos por el Cambio, Producción y Trabajo, San Juan Primero, Confe-Somos San Juan, y Actuar.

Modificación de la Ley N° 815- N

También debatirán este jueves un proyecto de Ley interbloque que propone modificar la Ley N° 815-N sobre el Estatuto de los Partidos Políticos que garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política para agruparse en Partidos Políticos democráticos, participativos y libres. Esta iniciativa consiste en adecuar esta normativa a los lineamientos introducidos en el Proyecto de modificación de la Ley N° 2348-N, el cual introduce el Sistema SiPAD. En este sentido, al modificar el Sistema Electoral, necesariamente se debe cambiar algunos artículos de la Ley N° 815-N para así armonizar los estatutos de los Partidos Políticos a los requisitos establecidos por el Sistema SiPAD.

De esta manera, se busca modificar el artículo 3º el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3°.- Requisitos sustanciales: La constitución de un Partido Político requiere reunir los siguientes requisitos básicos: Comunidad de ciudadanos unidos por un vínculo político perdurable. Compromiso expreso de sostener una política provincial y municipal que promueva el bien común y el bienestar general, propugne el respeto y la defensa de las instituciones republicanas, representativas, democráticas y participativas y sostenga las autonomías provincial y municipal, conforme a los valores, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia. Organización estable y funcionamiento reglados por una carta orgánica que asegure la democracia interna mediante elecciones periódicas de autoridades de los organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido y en su caso las normas previstas en esta ley. Reconocimiento judicial de su personería jurídico política, y su inscripción en el registro público correspondiente como Partido Político.

También, se propone modificar el artículo 34° el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 34.- Elecciones de Candidatos: La nominación o designación por parte de las Agrupaciones Políticas de sus candidatos y candidatas a cargos electivos en categorías provinciales y municipales, se realiza mediante el sistema establecido en la Ley 2348 N- Código Electoral de la Provincia o la que en el futuro la reemplazare.

En la designación de sus candidatos y candidatas a cargos electivos de cuerpos colegiados legislativos debe respetarse el principio de paridad de género.