Re-reelección del gobernador: el uñaquismo quiere desandar la reforma y Gioja dice que le da igual

En la Cámara de Diputados, el bloque PJ que concentra a los uñaquistas quiere promover la eliminación de la llamada "re-re", es decir eliminar la posibilidad de que el gobernador de San Juan pueda ser elegido por tres mandatos consecutivos, y dejarlo en dos mandatos, como era antes de la enmienda constitucional que impulsó José Luis Gioja en 2011, que lo habilitó a competir y ganar la Gobernación hasta 2015. Consultado el ex gobernador, dijo que "a mí me da lo mismo. Yo creo que lo importante es que el pueblo elija".

Fue el presidente del bloque PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien encendió la mecha esta semana, al plantear en declaraciones a Radio Sarmiento que “la sociedad ya no acepta tres mandatos, tienen que ser sólo dos”, a la par que aseguró que van a esperar a ver si el Ejecutivo, es decir Marcelo Orrego, manda a la Legislatura un proyecto en ese sentido. No obstante, anunció que si no es así lo prevén impulsar desde el bloque PJ. "Tenemos la intención de trabajarlo en la Cámara en un tiempo no muy lejano”, aseguró Quiroga.

Las declaraciones del jefe de bloque van a tono con las del propio Uñac, quien a principios de abril, en ocasión de dar su opinión en Radio Sarmiento respecto del discurso anual de Orrego, dijo que "el gobernador solo ha expresado que el SIPAD (ley de lemas) debe ser modernizado. El tema es modernizarlo porque es sistema electoral. No se puede dar de baja sin proponer un sistema electoral. No ha sido propuesto. Quizás él piensa que debe hacer una charla, una discusión parlamentaria y nosotros nos vamos a someter a esa discusión parlamentaria. Yo creo que habría que sumarle, si es en términos de modernización, la eliminación del tercer periodo, que en definitiva no sirvió para nada y me hago cargo de no haberlo analizado en el momento propicio".

El pocitano, consultado entonces sobre si se arrepiente de haber intentado llegar a un tercer periodo, respondió que "fue un momento particular. La sociedad nos votó a quien habla y a quienes integramos ese proyecto político. Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero me sorprendió, después me inhabilitó. Evidentemente, a las pruebas me remito, no sirvió".

image.png La guerra de afiches que se dio para la enmienda constitucional de 2011, cuando los sanjuaninos fueron a la urna por el Sí o el No. Ganó el Sí, con el 65%. Luego Gioja fue re-reelecto por el 68,16% de los votos, en fórmula junto a Sergio Uñac (Foto: Clarin).

Para impulsar este cambio, deben darse dos instancias previas: el proyecto debe ser aprobado por dos tercios de los diputados en la Legislatura y luego sometido a consulta popular. Este plebiscito se debe dar porque lo que se busca es reformar la Constitución Provincial en su artículo 175, como se dio hace 13 años. A la vez, esta convocatoria a las urnas podría darse junto con una elección de calendario, para ahorrar costos, de manera que la primera chance de aplicarlo sería con las legislativas de 2025.

La consulta popular de 2011 no fue en fecha de calendario, sino única elección, en la cual los sanjuaninos optaron por el Sí o por el No a la enmienda un 8 de mayo. El Sí obtuvo 182.819 votos (65,09%) y el No cosechó 94.278 (33,56). Había 437.475 electores habilitados y participaron 280.886 (64,21%).

"A mí me da lo mismo"

A la luz del anuncio del uñaquismo, Gioja opinó en diálogo con Tiempo de San Juan que "a mí me da lo mismo. Lo importante es que el pueblo elija. Uno, dos, tres, cuatro, cinco (períodos), da lo mismo. Y hay que garantizar y pensar siempre que lo que elige no está escrito en la ley ni en nada, sino que es la gente la que elige, el ciudadano el que elige. Ese es el concepto más básico de la democracia, es elegir y ser elegido, poder elegir y poder ser elegido".

"Lo que hay que preservar es el voto y la soberanía política. Soberanía política es la participación de la gente. Para hacer una enmienda necesitas la participación de la gente. Cuando nosotros hicimos una enmienda sacamos, no sé, 60%, 66%, no me acuerdo cuánto. Y cada una de las elecciones y las reelecciones teníamos muy buena cantidad de votos. Estábamos un poco interpretando lo que por ahí la gente aceptaba", opinó el ex mandatario provincial.

En este marco, no apoyó pero tampoco rechazó volver atrás con la "re-re". Consultado sobre qué harán los dos diputados de su bloque en la Legislatura, aseguró que "la verdad que tendría que discutirlo". Y añadió: "Nosotros hicimos tres mandatos. Hay que aceptar un poco , verlos argumentos que tienen los que piensan así. Si es para, digamos, porque yo voy a hacer algo distinto a lo de antes, no sirve. Sirve si tiene sustento. No tengo la definición todavía de eso. Yo te digo que hay que lograr la participación de la gente. En la interna de los partidos políticos y en los sistemas electorales".

Incluso, Gioja le espetó al uñaquismo que fueron parte de los que defendieron la re-re cuando se dio la enmienda: "Nosotros en su momento lo creímos conveniente. Él (por Sergio Uñac) era mi vicegobernador y lo apoyó, lo recontra apoyó".

Gioja añadió que no se arrepiente de haber estado tanto tiempo en el Gobierno. "No, para nada. Fue un lindo momento. Creo que en esa continuidad hubo resultados positivos para San Juan. Medido en 11 años, no medimos los 12, sino en 11 años, crecimos el 175 y pico por ciento. Pudimos mostrar y hacer y transformar un montonazo de cosas. Ese fue el objeto de esto. No acortar proyectos, iniciativas y demás que eran parte de un proyecto que se llamó la Segunda Reconstrucción de San Juan". Y agregó que "y tuvimos la suerte de tener un gobierno nacional que jugábamos juntos. Nosotros nos apoyábamos y votábamos en ese gobierno nacional. Y obviamente somos parte y somos parte todavía de esa idea".

Para el ex senador "hay cosas más importantes, hay diez mil cosas para resolver", en clara crítica al gobierno de Javier Milei, antes que ponerse a enmendar la Constitución para acortar los mandatos del gobernador. Enumeró: "los problemas de seguridad, los problemas de cómo hacemos para llegar más gente, cómo somos más solidarios, cómo se soporta la crisis, cómo nos organizamos para superar esto que es inédito, lo que está pasando en la Argentina. Estamos en manos de alguien que cree en las fuerzas del Cielo, y que yo soy creyente, católico, apostólico, romano, y creo en Dios y creo en esto. No creo en las cosas que, si no hay que dejar nada al azar, esta dependencia, esta entrega, este arrodillarse ante los poderes internacionales, la verdad que el papelón por las prepagas es una cosa insólita. Te dejan meter en su ojo donde hay dinero y después se arrepienten, se echan la culpa a su ojo".

Sobre eliminar los lemas

El ex gobernador se mostró cauto sobre el la idea de acortar los mandatos y también sobre la reforma electoral que propone el orreguismo. Este año, en Juntos por el Cambio local anunciaron que buscarán eliminar la Ley de Lemas e instaurar un mejor sistema electoral. Pero en este caso no es necesaria una enmienda y plebiscito, solo ponerse de acuerdo los bloques y votar una norma en la Legislatura.

"Yo creo que hay que discutirlo", dijo Gioja sobre eliminar los lemas. "A mí me gusta que la gente participe, y mucho. No me gusta que las candidaturas de los partidos las arreglen entre dos o tres. Por eso yo siempre he defendido las PASO. A mí me gustan las PASO, me gusta que la gente participe. Por ahí hay que modificar las PASO o qué sé yo. Pero los lemas son para las emergencias, para determinadas situaciones de emergencia yo creo que sirven".

¿Enmienda o reforma constitucional?

También opinó sobre limitar los mandatos del gobernador el diputado giojista Mario Herrero, quien coincidió con su líder en que "lo decide la ciudadanía y que "hay otras necesidades o urgencias para atender ahora". Incluso el legislador fue más allá y dijo que "antes que una enmienda, creo que es más prudente plantear una reforma constitucional".

Para Herrero, la Constitución Provincial, que data de 1986 "ha demostrado a lo largo de los años muchos aspectos que hay que cambiarlos". Dio como ejemplo, entre otro, la clasificación de las leyes que consideró "de poca utilidad" y "tremendamente confusa".

"Si se cuestiona algún aspecto que en este caso tuvo en su momento alta aceptación, me parece que hacer un esfuerzo se debería plantear no solo para modificar un articulo sino para hacer una revisión global". A la vez aclaró que "tampoco pienso que es el momento oportuno" y adelantó sobre la conducta del bloque giojista "San Juan Vuelve" que "veremos qué se presenta".