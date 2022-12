Baistrocchi, en clave de campaña: "Gobernador, yo no le voy a pedir nada; al menos yo no"

Allí, Baistrocchi estaba realizando un panorama sobre el avance las obras públicas en el sector de Trinidad, especialmente en pavimentación de calles, cuando reparó que hay un sector sin iluminación led. Y fue allí donde le dijo a Uñac: “No se preocupe gobernador, no le voy a pedir nada; yo al menos no. Simplemente agradecerle porque esto que dijo el ministro Ortiz Andino es una realidad y el plan de pavimento que le has dado a los municipios nos ha permitido a los 19 departamentos por igual poder prever, poder satisfacer las necesidades concretas y reales que tenemos. Nos ha permitido cambiar algo que es muy bueno, poner la ley de coparticipación que es el federalismo a los gobiernos municipales que no solamente es plata. Eso ha permitido poner cabeza, poder prever y en caso de Capital aumentar la inversión en obras”.

El párrafo de Baistrocchi fue interpretado como un fuerte aval y respaldo a la conducción política de Sergio Uñac, quien en las próximas horas definirá si es o no candidato a la reelección y cómo se encolumnará el oficialismo para el turno electoral. El capitalino es uno de los intendentes más cercanos a Uñac, y en esa condición es que salió a marcar la cancha para frenar las ansiedades del momento.

En las vísperas se registraron movimientos políticos intensos, e incluso algunos dirigentes que salieron a levantar la mano plantando su aspiración. Incluso, con publicaciones personales en los medios gráficos de comunicación. Por ese motivo resultó significante el pasaje de Baistrocchi, pronunciado ante un calificado auditorio entre quienes figuraban la mayoría de los principales aspirantes a nivel provincial y municipal.