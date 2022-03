“Sanción moral” y dura crítica de Arancibia, lo que dejó la denuncia contra Enrique Conti

En horas de la tarde de ayer se conoció, tras un encuentro del Jurado de Enjuiciamiento, que no se le iba a dar curso a la denuncia que Marcelo Arancibia, en representación de Consenso Ischigualasto, realizó contra Enrique Conti, quien es actual miembro del Tribunal de Cuentas y que había estado presente en distintos actos políticos, actividad presuntamente incompatible con su función.

Jurado de Enjuiciamiento

“El fallo es lamentable”, dijo Marcelo Arancibia a Tiempo de San Juan. Para el abogado, quien también fue candidato a diputado nacional durante las últimas elecciones legislativas, apuntó fuertemente contra el Jurado de Enjuiciamiento, debido a que señala que “acá si sos del poder las leyes no se aplican, si sos un ciudadano común sí. Lo que ha ocurrido es una expresión brutal de la dualidad, donde claramente la ley no es pareja pareja para todos. Ahora no se puede hacer nada, a llorar al campito como se dice”.

Arancibia hizo mención a las innumerables pruebas que presentó, entre las que había archivos fotográficos, capturas de publicaciones en redes sociales e incluso un audio de una entrevista que brindó Conti el año pasado a un medio local donde hacía referencia a las acusaciones de Consenso Ischigualasto. “Lo más patético del fallo es el carácter contradictorio. Ellos hablan de la gravedad, diciendo que fueron fallas leves. Establecen una discriminación por título, cuando no corresponde, y a su vez hay violaciones graves y leves, por eso le llaman la atención, ni siquiera es una sanción”, detalló.

Pero, ¿cuáles son los argumentos detrás de la decisión de archivar la denuncia? El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el cortista Guillermo De Sanctis, explicó en dialogo con Estacón Claridad que el primer argumento se centra en un “error que comente el denunciante”. “Se comente un error en la causal que se invoca al denunciar a Conti, ya que menciona la causal `mala conducta´. Esa causal no le corresponde al vocal del Tribunal de Cuentas, ya que es solo para jueces del Poder Judicial exclusivamente”.

Guillermo de Sanctis, presidente del Jurado de Enjuiciamiento

Además, explicó que, al analizar la conducta del ex intendente de Capital, en base a las pruebas aportadas por Arancibia, no se pueden evidenciar hechos de gravedad que deriven en deriven en la pena máxima, como lo es la destitución del cargo. De Sanctis explicó que por estos dos motivos el Jurado decidido no darle curso a la denuncia, ya que de lo contrario sería “un desgaste innecesario”.

Pese a ello, si se aplica una “sanción moral” de parte del Jurado hacia Conti. “Como surge de las pruebas que ha realizado alguna actividad cercana a la política partidista, deberá abstenerse. No puede militar ni activar en política, ya que tiene el deber de preservar el decoro de la función y mantenerla. Es por eso que se le requiere que se abstenga de desarrollar cualquier tipo de presencia o conducta que haga presumir que está cercano a actividades políticas, en ningún grado y en ningún modo”, explica el cortista.

Así, lo que se convirtió en meses de puja política en el medio de las elecciones legislativa quedará en la nada, formando parte de la memoria de algunos, mientras, Enrique Conti continuará en su cargo como vocal en el Tribunal de Cuentas.