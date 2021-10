Alberto Fernández: “No nos vamos a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional”

Militantes y dirigentes del Frente de Todos se reunieron hoy en el estadio del Deportivo Morón para conmemorar los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner.

Con Máximo, sin Cristina (siempre pasa este día en su casa de El Calafate), el acto contó con un único orador, el presidente Alberto Fernández, titular, además, del PJ nacional.

Más allá de las arengas electorales y las frases de campaña, las declaraciones más importantes fueron aquellas que echaron algo de luz sobre lo que, hasta ahora, sólo había escuchado un grupo de importantes empresarios argentinos: el estado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la cuantiosa deuda heredada de la gestión de Mauricio Macri.

Las declaraciones del mandatario cobran más sentido si se hace un poco de historia reciente: hace una semana, en un acto en la ex Esma, militantes de La Cámpora postearon un video donde cantaban que “esta deuda no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más”.

El cantito, con música del trema Inocente, de la Delio Valdez, era coreado por Máximo Kirchner y bailado por Cristina.

Dos días después, en un acto de ribetes académicos en el CCK, el ministro Guzmán señaló sobre el asunto que “siempre se puede decir que no”, y que “no hay nada peor que un mal acuerdo”. Esto agitó los ánimos de políticos y periodistas opositores que vieron en esas declaraciones la proa puesta al default.

El acto de hoy fue convocado por La Cámpora, con un slogan que no deja lugar a dudas, y evoca las palabras del mismo Néstor Kirchner: “Primero se crece, después se paga”

En el encuentro, el presidente Fernández explicó, en sus términos, por qué aún no hay un acuerdo con el FMI por la negociación de la deuda: “Un compañero me pidió el otro día por favor que nos pongamos de rodillas por el FMI. ¿Y saben por qué aún no hay un acuerdo? Porque no nos vamos a arrodillar ante el FMI”, declaró.

Fernández señaló que por negociaciones con el organismo “no vamos a condicionar el futuro” del país, y que considera que “"no hay nada más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que cayeron ahí".

El mandatario escribió otro capítulo en la batalla contra el conglomerado de medios opositores, que encabeza Clarín y La Nación, al expresar que "a veces quisiera que los diarios de Argentina, en vez de pedirme a mi que apure un acuerdo con el Fondo de cualquier modo, le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar".