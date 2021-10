Martín Guzmán sacude el avispero y avisa al FMI que "siempre se puede decir que no"

En una jornada académica que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía pateó el tablero este fin de semana y dejó declaraciones mucho más duras de las que venía realizando.

Centralmente su exposición estuvo centrada en el acuerdo con el FMI en una conferencia convocada por el tema, en la que estuvo acompañado por el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, que renunció a su cargo cuando lo presionaron para firmar un acuerdo con el organismo multilateral, ruinoso para su país.

La definición más rupturista fue una advertencia al Fondo Monetario Internacional: "Siempre se puede decir que no”, a lo que le sumó que “lo peor es un mal acuerdo". Por “mal acuerdo” Guzmán entiende "un acuerdo que, en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, vaya por el camino de que otros, con intereses distintos, buscan empujar. A eso hay que decir que no”.

La exposición en esos términos llega a días del posteo de La Campora, retuiteado por CFK, de jóvenes cantando en un acto en la ex ESMA que "esta deuda no la vamos a pagar, con el hambre del pueblo no se jode nunca más".

Mientras todos lo apuran para que defina el acuerdo con el organismo multilateral, Guzmán apuntó que "el que se tiene que apurar es el FMI".

La negociación con el FMI divide aguas al interior de la coalición gobernante. Sobre esto, Guzmán señaló que "el conflicto estructural de intereses que existe en la Argentina hace que haya unos que están de un lado y otros que estamos del otro. En el Frente de Todos, todas las partes entendemos que la razón de ser principal de la unidad es que estamos todos de un lado de ese conflicto de intereses; del lado de gobernar para la gente, y que nuestra alianza es con la gente, con el pueblo argentino. Se ve en la constitución de nuestro gobierno. Nadie responde a intereses económicos: el presidente, la vicepresidenta, yo mismo”.

luego le bajó un poco el tono a su mensaje rupturista: “¿Uno puede patear el tablero y decir afuera el FMI? Acá lo que hay que entender es que el rival también juega. Acá estamos hablando de la relación de un Estado Nación y todos los Estados Nación del mundo. Estamos hablando de la integración de la Argentina en el mundo”

En cuanto a las razones por la que el FMI entregó un crédito insólito a la Argentina de Macri, Guzmán no escapó por la tangente: “le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación. El préstamo del FMI fue un préstamo político. El FMI no lo va a reconocer, pero fue el Director Ejecutivo en el FMI que se sentaba en la silla de Estados Unidos al momento del préstamo quien dijo públicamente que había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior”.