Empresario sanjuanino desmintió su vínculo con la corrupción en YCRT

En el programa ADN, que se emite por C5N, realizaron una denuncia pública que involucraba al empresario textil sanjuanino, Sergio Vallejos Mini, de supuestos vínculos con la corrupción en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Sin embargo, el actual interventor Aníbal Fernández lo despegó de la situación, desmintiendo que haya comprado y vendido el carbón por el doble.

Ahora, el propietario de la empresa Zonda Safety Gear aprovechó la oportunidad para aclarar el tema y apuntó contra competidores, con intenciones de ensuciar su nombre.

Según el conductor del ciclo, Tomás Méndez, el yacimiento le vendía 1 tonelada de carbón a 56 dólares (en puerto) a Vallejos, y el empresario sanjuanino se la vendía a las caleras provinciales en 90 dólares. Es decir, que Vallejos compraba a 56 dólares lo que vendía a un promedio de 90 dólares. El conductor precisó que el negocio había sido por 540.000 toneladas, lo que implicaba una ganancia en tres años de 18 millones de dólares, al cambio actual unos 828 millones de pesos.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Vallejos explicó que toda esa operación que se expuso nunca se concretó porque resultaba inviable por diversos motivos, tanto operativos como de costos. "Yo, como proveedor, viajaba mucho al yacimiento y veía cómo se acopiaba carbón. Conversando con la gente de allá, me decían que no tenían dónde ponerlo y, como no se lo podían vender a nadie porque los precios no eran competitivos y estaban lejos de todos, muy al sur, no sabían qué hacer con eso", comienza su explicación y sigue: "Siempre en contacto con la gente de las caleras, me contaban el problema con el coque de petróleo, que es un residuo de petroleo para combustible y, entonces, se me ocurrió que el carbón podía ser una buena variante".

En ese contexto, señala que se lo comentó a mucha gente involucrada con las caleras y todo terminó en que YCRT envió 28 toneladas, para hacer pruebas. Sin embargo, asegura que no se dieron las pruebas, porque el carbón no era útil. "No se hizo nunca la operación, pero sí previamente firmamos un acta acuerdo donde ellos se comprometían por 5 años, por las inversiones que teníamos que hacer nosotros, a no poner a otro distribuidor y que ellos solo se encargaran de producir y nosotros de distribuir y comercializar el producto, con exclusividad en la zona de San Juan", sostiene.

Más allá de la inutilidad del producto que frenó la operación, Vallejos detalla que los números tampoco cerraron: "Me vendían la tonelada en 55.40 dólares, cargar el barco para trasladar tiene un costo de entre 23 y 26 dólares por tonelada; de ahí hasta el puerto de San Nicolás en Buenos Aires, lo descargas, tenés que alquilar una playa de 50 mil metros cuadrados, que era lo necesario; te cobran la descarga, la limpieza de las bodegas del barco porque hay que devolverlo limpio; cobran estadía del puerto, tasa protuaria, el piloto que lleva la nave del río al puerto; y hay que esperar que el Belgrano Cargas pase y, con los vagones que haya disponibles, se va trayendo a San Juan; en Cañada Honda se descargaba también, otra descarga y otro costo más; también había que devolver vagones limpios a Ferrocarriles; y finalmente conseguir un predio para acopiar el carbón que luego sería distribuido con camiones a las diferentes caleras, lo que suponía otro gasto".

Además de toda esa cadena de costos, el empresario le sumó los costos operativos en bancos si le pagaban con cheques, por ejemplo. "Con todo eso, claramente se llegaba a los 90 dólares y se ganaba 5 dólares por tonelada. El secreto de estas ventas son el gran volumen y debían ser 30 mil toneladas por mes, para que resultara el negocio, pero la mina no llegó a producir ni 10 mil toneladas", argumenta y agrega: "Así no se podía firmar un contrato serio con nadie. La empresa calera espera que yo le entregue el combustible y, si yo no le podía cumplir, no tenia sentido".

Otra denuncia que realizó Tomás Méndez contra el mismo empresario, también en relación a Yacimientos Carboníferos, fue la venta de camperas por 30 millones de pesos, sin licitación, cuando la empresa estaba paralizada, en proceso preventivo de crisis, durante la gestión macrista. Todos estos beneficios, según el periodista, tenían que ver con que Vallejos era “amigo” de Zeidán.

Por esto, el sanjuanino sostiene: "Hablan de que gané una licitación de 30 millones, en realidad fueron 31 y no fue a dedo. Sí se fue a licitación, fue pública y está registrada en la página oficial del yacimiento. Es imposible hacerlo sin pasar por ese paso". Aunque la mina no haya estado operativa por mucho tiempo, indica que está el personal que necesita la ropa de alta montaña que exigen los gremios.

Acorde a lo que el empresario presume, a esos números alguien maliciosamente los utilizó para hacerle un daño terrible. "Es una historia muy agarrada de los pelos y la gran pregunta que nos hacemos es de dónde viene", apunta y continúa: "Creo que entramos como proveedores muy fuertes, con un buen producto que rompió un par de negocios. Quizás se generó alguna molestia en alguien que venía a un precio más caro".

También, asevera no tener amistad con Zidán. "No tengo ningún tipo de relación con él. Además terminamos muy mal, enojado con esa administración, porque tardaron más de un año en pagarme facturas y con la inflación perdimos un montón. Trabajamos para el pasto y las herraduras, en algún momento", manifiesta y cierra: "Encima me quedaron debiendo 180 mil pesos desde el 2018. Hemos pedido a la actual administración que revise esas facturas, que no le vamos a pedir actualización pero que por lo menos nos paguen lo que nos deben. Eso nos vendría bien para pagar la boleta de la luz, por lo menos".

