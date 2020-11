Exclusivo: Aníbal Fernández despegó a un empresario sanjuanino de la corrupción en YCRT

En el programa ADN, que se emite por C5N su conductor, Tomás Méndez, realizó una denuncia que involucraba al empresario textil sanjuanino, Sergio Vallejos Mini, titular de la empresa Zonda Safety Gear.

Según Méndez, Vallejos ofició de intermediario entre la intervención macrista de la empresa y las caleras sanjuaninas para venderles carbón casi al doble de lo que se lo compraba a YCRT

Siempre en palabras de Méndez, el yacimiento le vendía 1 tonelada de carbón a 56 dólares (en puerto) a Vallejos, y el empresario sanjuanino se la vendía a las caleras provinciales en 90 dólares. Es decir, que Vallejos compraba a 56 dólares lo que vendía a un promedio de 90 dólares. El conductor precisó que el negocio había sido por 540.000 toneladas, lo que implicaba una ganancia en tres años de 18 millones de dólares, al cambio actual unos 828 millones de pesos.

A su lado, Alberto Fernández, interventor de YCRT e invitado al programa, escuchaba sin decir una palabra.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el actual interventor de la empresa carbonífera explicó: “A mí me invitaron al programa para hablar de la denuncia que hice contra la anterior intervención por el mal uso de tarjetas corporativas, con las que habían comprado cualquier pavada”.

Aníbal Fernández se refería a la denuncia penal contra su antecesor en YCRT, Omar Zeidán, por malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

“Mientras tanto hablaban de cosas sueltas y me pedían mi opinión, y yo se las iba dando. Cuando comenzaron a hablar de este tema los dejé, porque quería ver adonde llegaban. Pero en el corte hablé con el conductor y le dije `mirá que esto que están diciendo no es cierto´. `Cómo que no es cierto´, me preguntó. `No´, le dije, `no es así lo que está diciendo´”, aclaró.

“Después pasaron a otro tema y yo no tuve la oportunidad de decirlo públicamente, pero yo no me voy a quedar denunciando a un tipo por cosas que no son ciertas”, declaró.

Sobre la existencia o no del contrato, Fernández apuntó que “de todas formas lo mandé a buscar, pero es irrelevante porque no se ha vendido nada. Lo sé por los partes de producción. Ojalá se hubiera podido vender esa cantidad. En ese tiempo se deben haber sacado unas 40.000 toneladas, una cantidad insignificante”. Vallejos y Zeidán, en 2019.

“Puede ser que hayan firmado a 55, 56 (dólares la tonelada) No es lejano a lo que cobra el yacimiento, sé que le objetivo era vender el carbón para la cocción de la piedra caliza, se hizo una prueba, no anduvo y nada más”, insistió.

Camperas para YCRT

Otra denuncia que realizó Tomás Méndez contra el mismo empresario, también en relación a Yacimientos Carboníferos, fue la venta de camperas por 30 millones de pesos, sin licitación, cuando la empresa estaba paralizada, en proceso preventivo de crisis, durante la gestión macrista.

Todos estos beneficios, según el periodista, tenían que ver con que Vallejos era “amigo” de Zeidán.

“La ropa que el haya vendido la tiene que vender en el marco de la ley. De todo lo que revisamos no vimos nada extraño”, aseguró Fernández.

“Nosotros ahora volvimos a licitar y algunos ítems ganó, y ganó por precio. Si te metes en el sitio nuestro vas a ver que nosotros publicamos todas las licitaciones y ahí todos pueden impugnar, ahí se gana a cara de perro. Debe tener buen precio porque nosotros somos muy duros en ese tipo de cosas”, concluyó.