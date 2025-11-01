sábado 1 de noviembre 2025

Qué pasó...

Wanda Nara apabulló a la China Suárez: la trató de "zorra" y ridícula

La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity Argentina explotó con la actual pareja de Mauro Icardi a través de redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las redes estallaron tras las palabras de Wanda Nara contra la China Suárez, las cuales se las dedicó por redes sociales. La conductora de MasterChef le disparó con munición gruesa y lo hizo por una vía para que todos lo vean.

casi termino aplastada por un arbol en ullum, tras el fuerte viento
De milagro

Casi terminó aplastada por un árbol en Ullum, tras el fuerte viento
radiografia del valle grande: el segundo barrio mas grande de san juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

El posteo es fuerte, es más trató a la actual pareja de Mauro Icardi de “zorra” y ser una “ridícula limitada”.

Mirá lo que le dijo Wanda Nara a la China Suárez

Sin mencionarla directamente, Wanda compartió una historia en su cuenta de Instagram que desató una ola de comentarios entre sus seguidores: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente furiosa.

El mensaje continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió, sin filtro.

image

En el posteo, Wanda apuntó contra las mujeres que —según ella— defienden a Icardi en su disputa judicial: “Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”.

El explosivo mensaje se viralizó de inmediato y encendió nuevamente la guerra mediática entre Wanda y la China Suárez, que había vuelto al centro de la escena tras mostrar en redes el lujoso bolso rosa que, según contó, su pareja le mandó a fabricar especialmente para ella.

