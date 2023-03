Rawson: otro bebé se intoxicó, esta vez por ingerir nafta

Este jueves por la tarde se dio a conocer que un pequeño de 3 años se intoxicó por ingerir veneno para ratas. Pero no fue el único caso del día, otro bebé y de 1 año, oriundo de Rawson, terminó internado por tomar nafta.

La madre de 19 años llegó con su hijo en movilidad particular y comentó a los profesionales lo que había ocurrido. Los médicos lo ayudaron de inmediato y el último reporte es que fue asistido y ahora se encuentra internado en observación.

La madre no pudo precisas la cantidad que el nene ingirió de nafta. Desde la Policía no dieron a conocer si el pequeño está fuera o no de peligro.

Este hecho ocurrió en una vivienda y el caso está siendo investigado por personal de Subcomisaria Villa Hipódromo de Rawson.