Previo al Año Nuevo, una mujer fue atrapada robando maquillaje y aros: la condenaron por reincidente

Imagen ilustrativa.

El pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 15hs, una mujer fue detenida tras robar mercadería de un comercio del centro capitalino. El hecho ocurrió en el local 'Sol y Luna', donde la acusada aprovechó un descuido de las empleadas para sustraer dos pares de aros y productos de maquillaje, que ocultó entre sus pertenencias.

Sin embargo, su accionar fue advertido por la encargada del local a través del sistema de monitoreo, y al intentar retirarse fue interceptada por la cajera, quien dio aviso al 911. Minutos después, personal del Cuerpo Especial de Vigilancia se hizo presente y procedió a la aprehensión.

La mujer fue identificada como Ivana Luján y el caso se tramitó bajo el procedimiento especial de Flagrancia. Finalmente, mediante un acuerdo en un juicio abreviado, se le impuso una condena de 21 días de prisión de cumplimiento efectivo, se declaró su reincidencia y se ordenó la prisión preventiva.

Temas Año nuevo