Marcha y enojo por la lentitud que se manejaron las autoridades para darle protección a la familia baleada en Rawson

D.J.H., la mujer baleada junto a sus hijos de 4 y 9 años en Rawson la semana pasada, había pedido protección para que José Luis Miranda no se acerque a ella. Este diario dio a conocer que la joven había solicitado esta protección en octubre , pero su expediente se movió lento y recién llegó a manos del juez de familia 42 días después, el día que ocurrió el horroroso hecho en Rawson. Esta lentitud hizo que la agrupación “Mumala” explotara y en una marcha solicitó que todos los profesionales del Área de la Mujer de la Municipalidad de Rawson que actuaron en este hecho renunciaran de manera inmediata.

Tiempo de San Juan tuvo acceso a la presentación que hizo D.J.H. y ella la realizó el 10 de octubre en comisaría 25ta. El 15 de ese mes fue entrevistada por los miembros del Área Mujer del municipio de Rawson. Desde ese 15 de octubre no se tomó ninguna medida hasta el 22 de noviembre, que fue el día que el Área envió el expediente al Juzgado de Familia. El juez recién el 23 en la mañana supo del caso. Pero ya era tarde. Ese 23 de noviembre en madrugada ocurrió este horroroso caso en Villa Don Pablo en Rawson.

El cruce por este hecho está entre el Área Mujer de la comunal de Rawson y personal de comisaría 25ta. Hay versiones cruzadas, pero desde el municipio de Rawson dijeron que hubo una demora porque se cruzó un feriado en el medio y los profesionales no dan abasto con el trabajo.

Mumala pidió la renuncia de todos los miembros del Área Mujeres que actuaron en este caso

"Vamos a pedir la cabeza de todos aquellos que hayan actuado mal en el caso de D.J.H, Mumala y todas las agrupaciones feministas estamos presentes para que todo esto no quede impune"

"Vamos a ir a entidad por entidad para pedir la renuncia de todos los responsables"

Las mujeres se presentaron en el frente de CAVIG y dieron a conocer su comunicado: “Queremos la inmediata renuncia de todos los profesionales del Área de la mujer de la Municipalidad de Rawson. Como así también la de la actual directora de la dirección de la mujer, Adriana Ginestar. No tiene autoridad suficiente para poner las cosas en orden, para ella también vamos a recolectar firmas para pedir su inmediata renuncia”.

"Entendemos que existe un estado que ejerce violencia institucional y que no reacciona con rapidez."

Finalizando su mensaje expresaron: “Si en el plazo de 48 horas las profesionales del departamento Rawson que no intervinieron debidamente al jueves pasado no presentan su renuncia, incluso si la directora del CAVIG no les pide la renuncia, vamos a ser nosotras quienes vamos a exigir que renuncien de carácter urgente”.

"Los funcionarios que no funcionan se tienen que ir de su cargo".