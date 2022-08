El drama de una familia de Chimbas que perdió su esfuerzo de 25 años por un incendio

Según contó Marta en pocos minutos las llamas ya estaban en el comedor... Y aunque los vecinos ayudaron, hasta los mismos bomberos del Cuartel Central que llegaron rápido a apagar el incendio, nada pudo hacerse para que las llamas destruyeran todo lo que había entre esas 4 paredes . Quedaron sin nada... Perdieron muebles, electrodomésticos, ropa, todo, hasta los útiles escolares de los niños. El fuego y la desesperación impidió que pudieran rescatar algo.

"Se me subió la presión a 18, yo soy hipertensa, tomo medicación para la presión. Me operaron con una anemia, de urgencia, del corazón y el riñón", dijo Mónica.

63b0bd09-a699-49cc-b8a9-1a40515e596b.jpg

Cómo el incendio ocurrió pasadas las 20, llegó la noche y no sabían donde dormir. Marta fue a la casa de otro hijo porque está enferma y no puede tomar frío, explicó. Los menores tuvieron la contención de los vecinos, y José Luis con Daiana pasaron la noche en la intemperie, en el patio del hogar.

Pasaron las horas. Los vecinos comenzaron a asistirlos con mercadería; el padre Pepe, de la Iglesia San Martin de Porres y que conoce a la familia, también acercó donaciones. También se hicieron presentes para brindar ayuda Mónica Ramos, al frente del Área de Desarrollo Social y Oscar Fonzalida, director de Emergencia Social, ambos de la Municipalidad de Chimbas, que trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano.

"Hoy buscaremos donde estar. A los más chicos se los llevaron los vecinos. Necesitamos ropa principalmente porque perdieron todo los niños, nos quedamos con lo puesto. Los vecinos nos prestaron abrigo anoche porque estuvimos afuera en el frío", dijo Mónica.

81c67920-ac5d-4cdb-b8ed-a6b2c6f8bdef.jpg

Mientras Mónica cuenta lo que sufrieron, adentro de la casa aún se siente el olor de los muebles quemados; las estructuras de la vivienda dañadas,; los muebles en el patio; mercadería, ropa y objetos reducidos a cenizas o sin poder ser utilizados. Los niños entran y salen del hogar y pasan las horas bajo el sol, entre las cajas que recibieron con donaciones que están sobre una mesa.

El panorama para esta familia es desolador. Entre lágrimas, Marta contaba que está enferma y recientemente operada; que ella gana unos pesos cosiendo almohadones y que hasta hace poco limpiaba en las viviendas de la zona pero no pudo hacerlo más; su hijo gana algo de dinero siendo remisero; asegura que no es jubilada, ni cobra una pensión. Por eso pidió a quien pudiera ayudarla con ropa, o alimentos, y sobre todo útiles escolares para que los niños puedan continuar asistiendo a clases.

9e1877ac-8b1f-42a7-a6db-fd3107783859.jpg

"Estoy muy mal, tengo una angustia enorme; es empezar de nuevo. La vida está tan difícil. A mí me importan los niños, quizás yo no me importa quedarme a la intemperie una noche, pero los niños son mi debilidad, esa es la tristeza que tengo. Hace 25 años que estoy en esta casa y perdí todo en un incendio", contó llorando Mónica.

Para ayudar a la familia, contactarse al 264-4565008 o acercarse al domicilio.

d94ded0e-b607-4fbe-8dd9-91a365a17cab.jpg

0140c39c-c3b6-459f-b75a-91af0ee4a443.jpg

5578e480-1331-410a-922d-4c1f9c55c063.jpg

fd2b3c67-e6c0-4533-bf5a-570afdef6eab.jpg

157f5295-e94f-4e4d-a42c-bf7daff1505e.jpg

ea008c6a-80b9-4fd5-a88a-c3434c1dbe2d.jpg

4415864d-8388-46cf-a33f-ac0ea0a7f45a.jpg

