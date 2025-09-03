El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonada

Uno o más delincuentes ingresaron de madrugada al galpón de un lubricentro de Rawson y, además de llevarse artefactos y otros objetos, se alzaron con nada más y nada menos que el vehículo utilitario de Radio La Voz. El hecho movilizó a la Policía, que dispuso un amplio operativo para dar con el rodado hasta que lo encontraron abandonado en otra parte del departamento.

El insólito hecho delictivo sucedió entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles 3 de agosto en un lubricentro ubicado en calle Paula Albarracín de Sarmiento 588, en Villa Las Margaritas, Rawson. Ese local pertenece a Pedro Antonio Figueroa, quien contó que personal de Radio La Voz le había dejado el día anterior la camioneta Kangoo, ploteada con el nombre de la emisora, para repararla. El vehículo entonces quedó dentro de su galpón.

La voz 1

En la mañana de este miércoles, al llegar a abrir el local, se encontraron con un candado roto en el portón. También descubrieron que la camioneta blanca de Radio La Voz ya no estaba. Los delincuentes se llevaron, además, una máquina hidrolavadora, un cargador de batería, dos baterías y herramientas, entre otras cosas, revelaron fuentes policiales y judiciales. El vehículo de la emisora no tenía batería, por lo que los ladrones se tomaron el trabajo de colocarle una para poder hacerlo funcionar.

La denuncia fue realizada pasado el mediodía en la Subcomisaría de Villa Hipódromo, en Rawson. Allí se informó de la situación al fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien dispuso la búsqueda del rodado en toda la provincia. Muchas divisiones y comisarías se sumaron al operativo hasta que hubo novedades a las 18 de ese mismo miércoles.

La Renault Kangoo fue hallada abandonada en la intersección de las calles Tacuarí y Triunvirato, aseguraron fuentes policiales. Por fuera estaba intacta, aunque no se informó si faltaba la rueda de auxilio o algún accesorio del interior del rodado. Por otro lado, a los investigadores les resultaba sospechoso el robo y no descartaban que hubiese otra motivación. Esto porque se llevaron una movilidad que no pasa desapercibida en ningún lado.