Chocó en Rawson, sufrió una grave herida y ahora necesita ayuda

“Los doctores me dijeron que me tiene que operar, pero tengo que comprar un clavo que me atraviesa toda la pierna”, contó Ricardo a Tiempo de San Juan. El joven se mostró muy agradecido por la ayuda del Hospital Rawson, pero se mostró preocupado porque también le espera una larga recuperación: “Si me opero después viene una rehabilitación larga y si quiero caminar bien es más de un año”, expresó.