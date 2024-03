Caso Lucía Rubiño: el hijo del juez federal, imputado por dos delitos, podrá vivir y estudiar en Mendoza

Justicia Lo condenaron por tener y distribuir pornografía infantil, pero no irá a prisión

Juan Pablo Echegaray podrá ir a Mendoza a estudiar ingeniería, es más podrá vivir en esa provincia. Pero para que esta medida no sea revocada deberá cumplir con unas medidas que el juez de Garantías Javier Figuerola le impuso.

WhatsApp Image 2024-03-13 at 16.19.11 (1).jpeg El juez de Garantías que estará al frente de esta causa será Rodolfo Javier Figuerola. El primero era Federico Rodríguez pero se apartó porque es muy amigo del abogado querellante.

Tras los fundamentos dados por la defensa, el magistrado revocó la medida coercitiva (prohibición salir de la provincia) y deberá presentarse cada 30 días en comisaría 13ra en Rivadavia (antes era cada 15 días). También le impusieron que no podrá salir del país sin la debida autorización judicial.

WhatsApp Image 2024-03-13 at 16.19.07.jpeg La abogada defensora, Sandra Leveque.

Echegaray utilizó este momento y habló. Este expresó: "El responsable no está en esta sala. Voy a cumplir y haré todo lo que me digan que haga", según fuentes judiciales también dijo "espero que todo esto se esclarezca". En este descargo también dijo que ha pasado por un cuadro de depresión, que se ha estado haciendo atender y que son verdaderas las ganas de estudiar.

Según comentaron fuentes judiciales, ni los abogados que representan los intereses de Lucía Rubiño ni fiscalía se opusieron a este pedido que realizó la defensa.

WhatsApp Image 2024-03-13 at 16.19.09.jpeg El padre de Lucía Rubiño estuvo presente en la audiencia que se realizó este miércoles por la tarde.

El caso Lucía Rubiño

El joven se presentó por haber estado en la escena con su camioneta Toyota Hilux, en momentos en que se produjo el siniestro vial que terminó con la vida de la chica de 16 años, atropellada en el Barrio Profesional de Rivadavia el pasado 15 de octubre. El caso que conmocionó a toda la provincia también se dirime en el Juzgado Penal de la Niñez y tiene al menor que conducía el Renault Sandero que se llevó por delante a la joven en la mira.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal relató la teoría del caso y en ella aseguró que el imputado "le mintió a la Policía", horas antes del desgraciado hecho. Es que Grassi no sólo confirmó que Echegaray, el menor detenido y otros sujetos que no fueron identificados corrieron picadas aquella fatídica madrugada, en la previa del accidente fatal, sino también dejó entrever que la tragedia que impactó a los sanjuaninos se pudo haber evitado, si Echegaray no hubiera zafado ante la autoridad policial.

Pese a tener la firme sospecha de las picadas que se corrieron más temprano, el fiscal que se apoyó en las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona advirtió que Echegaray no se desplazaba a gran velocidad, sino que lo hacía de manera normal y con la imprudencia de circular por el carril contrario. Esa acción, a su entender, fue la que desató el siniestro mortal.

El fiscal detalló que el hijo del juez se dirigía en la dirección opuesta a la que circulaba el chico del Sandero, que lo hacía ocupando el otro carril y por ello, cuando tuvo de frente el auto del menor, lo obligó a dar el 'volantazo'. Cuando perdió el control, lamentablemente, el automovilista que permanece detenido en el Nazario Benavídez embistió a Lucía.