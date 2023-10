La picada mortal, el menor y ¿un tercero? Tres datos claves de cómo sigue la investigación

Las fuentes no sólo confirmaron que se corrían picadas en el lugar de la tragedia, sino que señalaron que el chico de 16 años, que conducía el Renault Sandero que embistió y mató a Lucía Luján Rubiño Montilla, podría pasar cerca de 60 días en calidad de detenido en el instituto, a donde van a parar los menores que están en conflicto con la ley.

Si bien en un principio desde la Justicia se mostraron reticentes al momento de brindar información sobre lo sucedido, incluso hasta este mismo martes cuando la jueza Camus destacó el secreto sumario, fuentes vinculadas al caso le explicaron a este diario que la instrucción se protege al máximo para evitar la presentación de cualquier tipo de nulidad, al igual que no se deja de lado que el principal acusado es un menor.

Respecto a la participación de un tercero en la escena fatal, las fuentes indicaron que hay imágenes que comprometen a otro vehículo en la escena. Es que los vecinos del barrio de Profesionales no sólo aportaron su testimonio, sino también videos de las cámaras de seguridad que son claves para el esclarecimiento de los hechos. En esas pruebas materiales, aparece una camioneta Toyota Hilux y su conductor podría quedar implicado en la causa.

Si las evidencias lo complican, la Justicia podría imputarlo de igual modo, aunque lo haría en otro fuero. Es que las fuentes explicaron que si el joven es mayor de edad, tal y como sostienen versiones allegadas, desde el Segundo Juzgado Penal de la Niñez se remitiría esa parte de la causa a la UFI de Delitos Especiales. En tal caso, cursarían dos causas al mismo tiempo y con dos automovilistas sospechados de ser responsables por la muerte de la chica de 16 años, oriunda de Albardón.

En un video, que no trascendió a la prensa, aseguran que se observa cómo la camioneta encierra al rodado de menor porte y, como consecuencia, el vehículo más chico gira desprevenidamente hacia donde lamentablemente se hallaba la víctima. Ese tercer involucrado -que en sus redes sociales se despegó de todo- estaría identificado como J.P.E (17) y sería el hijo de un juez federal.

Por otro lado, las fuentes judiciales comentaron que en el transcurso del día se completarían las testimoniales de los vecinos de la zona, mientras que en los próximos días se desarrollarán las Cámaras Gesell de los menores que fueron testigos de la tragedia. Al menos se solicitaron 6 entrevistas videograbadas para que las adolescentes que se hallaban con Lucía Luján cuenten su versión de lo acontecido.

A pesar de que un inicio desde la Policía aseguraron que se les dificultó conseguir testimonios, las fuentes argumentaron que la colaboración de los allegados a la escena fue total y que hasta la propia jueza Camus se reunió con ellos en la escena. Allí, personal policial de Criminalística realizó todo tipo de pericias y las mismas serán parte fundamental de la investigación.

En caso de que se encuentren elementos que comprometan a un mayor de edad, se daría inicio a dos causas en la justicia penal. A pesar de que cada una tendría su propia investigación, las fuentes destacaron que para ser elevado a juicio un expediente dependerá de otro, es decir, lo que suceda en el Sistema Acusatorio tendrá impacto en la cusa del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. "Para elevar a juicio en Menores se necesita saber el mínimo de pena que recae sobre el adulto por el mismo delito", indicaron.

Por otro lado, las fuentes aseguraron que en la Justicia de Menores no habrá parte querellante, ya que las leyes no permiten que la parte damnificada participe de forma activa del proceso legal, tal como sucede en la justicia ordinaria. No obstante, las fuentes judiciales del Juzgado manifestaron que se mantienen en contacto con la familia de la víctima para cuando requiera la información sobre el estado de la causa.