La voz oficial sobre el trágico accidente en el barrio Profesionales: qué se sabe de las picadas y de una supuesta camioneta involucrada

A las 3.24 un grupo de adolescentes estaba en la vereda de una vivienda del barrio, ubicada sobre calle Zonda. Las chicas participaban en una juntada que se hizo en el domicilio del juez de Paz de Zonda, Octavio Caballero -que no está en la provincia-. A los minutos, un menor de edad que conducía un Renault Sandero perdió el control del auto -por razones que se investigan- y terminó embistiendo a Lucía Luján Rubiño Montilla. La joven fue trasladada al hospital Rawson, pero terminó perdiendo la vida en el nosocomio a la hora y media de su llegada.

El menor que manejaba el Renault Sandero está bajo guardia policial. Según indicaron desde la Policía, tiene carnet de conducir, seguro y se le hizo el test de alcoholemia adelante de su padre, como lo establece la legislación. Lo que no aclararon aún oficialmente es si el vehículo venía a alta velocidad y los resultados del test. Pero sí advirtieron que la calle Zonda no está perfectamente pavimentada.

¿Los autos estaban corriendo picadas y al Renault lo encerró una camioneta Hilux? Esta es una de las versiones que corrió por las redes sociales. La Policía dijo que no manejan esta hipótesis, que los testigos que estaban en el lugar del hecho no dijeron eso. De igual modo, aseguraron que nuevas rondas de testimonio arrancarán desde el lunes 16 de octubre y que cuando ocurrió el accidente, hubo padres que rápidamente llevaron a sus hijos al interior de las casas para que no hablaran con los uniformados.

Lo que la Policía sí confirmó es que unas dos horas antes del accidente se registró un llamado al 911 advirtiendo que en el barrio Profesionales estaban corriendo picadas. Lo que no han podido establecer hasta el momento es una conexión entre ese episodio y el accidente, ya que hay un desfasaje temporal.

Las pericias determinarán datos claves: a qué velocidad transitaba el conductor de la Sandero y si además de embestir a la víctima fatal en la vereda, chocó un árbol u otro obstáculo. Es que a prima facie, el estado del vehículo demuestra un daño de importantes características en su trompa.

"No hay ningún prófugo", remarcaron oficialmente al ser consultados nuevamente sobre la posibilidad de que haya otro conductor involucrado, que se haya dado a la fuga.

El menor, actualmente bajo custodia policial, venía solo en el auto al momento del impacto y no participaba en la juntada de las adolescentes. No descartan que se conocieran pero no eran parte del mismo grupo. Cuando se produjo el choque, las chicas estaban esperando en la puerta de la casa que sus padres las buscaran.

La víctima tenía 16 años y era la hija menor de María Belén Montilla, una reconocida profesora de danza de Albardón y la actual directora de Turismo y Cultura de dicho departamento. Lucia era estudiante del Colegio Integral de San Juan en la actualidad.