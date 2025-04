Baleado en el Barrio Güemes: el herido "escribió" un mensaje para su amigo, pero él no puede ni hablar

Judiciales Un ladrón, otra vez en problemas: insultó a su madre por no darle plata, quiso fugarse de su casa en Rawson y le dictaron la prisión preventiva

Tras la imputación por tentativa de homicidio y la prisión preventiva dictada para Carbajal, se empezaron a viralizar muchísimos mensajes diciendo que Lucas no tenía nada que ver, haciendo alusión que Thiago se disparó solo.

Desde la Justicia confirman que Thiago Ismael Ortiz no puede ni hablar y que solo responde a estímulos, según el último parte médico que tiene fiscalía en sus manos. Ante este contexto, en las últimas horas se viralizó un supuesto mensaje de Thiago donde arremete contra el diario “por decir mentiras”.

Este fue el mensaje que supuestamente escribió: “Hola soy Thiago me encuentro en recuperación y la verdad es que el diario miente tanto que hasta ellos mismos mienten, ya en unos días me voy del hospital y Lucas, mi amigo, va a recupera su libertad. El coreano es mi amigo y eso no lo cambia un diario, ni mucho menos un par de mentiras. Aguanta Lucas que de esta te saco yo hermano. Abrazo a todos” (sic).

La captura:

WhatsApp Image 2025-04-10 at 01.28.25.jpeg

El caso

Carbajal mintió desde el principio y eso lo puso bajo sospecha. A los policías del hospital les dijo que conocía a Ortiz y que lo había encontrado herido en la calle. Otras pruebas y testimonios desacreditaron esa versión, dado que se supo que la víctima estuvo con Carbajal en su habitación cuando recibió la herida de bala.

La madre y los hermanos dijeron que no vieron nada, pero limpiaron y baldearon la casa. El arma tipo revólver calibre 32 no fue encontrada y Carbajal no habló sobre lo que pasó. Hasta el momento se desconoce si había algún conflicto entre ellos, supuestamente era amigos o conocidos.

El hecho de sangre ocurrió el domingo en la madrugada en el interior de una vivienda en la calle Manuel Quintana del barrio Güemes. Allí vive Lucas Isaías Carbajal, quien estaba junto a Thiago en una de las habitaciones cuando se produjo un disparo de arma de fuego.