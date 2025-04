Imputaron de tentativa de asesinato al "amigo" del joven de Rawson que recibió un tiro en la cara y lucha por su vida

No fue un accidente ni un intento de suicidio. Para la fiscalía, lo que hubo en esa casa del barrio Güemes el domingo último fue una acción criminal que buscaba terminar con la vida de Thiago Ismael Ortiz . Bajo esa teoría, este martes imputaron al amigo de disparar y querer matar al joven de 25 años que ahora lucha por su vida.

image.png

Más tarde, Carbajal llevó a Thiago Ortiz en un remis hasta el Hospital Guillermo Rawson por una herida de bala que impactó a la altura del cuello y le fracturó un maxilar. El disparo lo dejó en grave estado de salud y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Carbajal mintió desde el principio y eso lo puso bajo sospecha. A los policías del hospital les dijo que conocía a Ortiz y que lo había encontrado herido en la calle. Otras pruebas y testimonios desacreditaron esa versión, dado que se supo que la víctima estuvo con Carbajal en su habitación cuando recibió la herida de bala.

image.png

La madre y los hermanos dijeron que no vieron nada, pero limpiaron y baldearon la casa. El arma tipo revólver calibre 32 no fue encontrada y Carbajal no habló sobre lo que pasó. Hasta el momento se desconoce si había algún conflicto entre ellos, supuestamente era amigos o conocidos.

El ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, imputó este martes a Lucas Isaías Carbajal del delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de un arma de fuego, y pidió la prisión preventiva. El juez de garantías Roberto Montilla hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, habilitó la investigación penal preparatorio por 1 año y ordenó que el sospechoso continúe detenido por el plazo de 6 meses en el penal de Chimbas mientras avanza la causa.