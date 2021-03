Chimbas: sin romper nada, ladrones roban dos costosos perros y la familia cree que son conocidos

Un raro hurto ocurrió este último martes en Chimbas, uno o más ladrones entraron a una casa y sin ejercer violencia se robaron dos costosos perros, raza pitbull. La familia está conmocionada y a la vez confundida, porque los ladrones tuvieron la posibilidad de llevarse otros elementos de valor, pero solo se llevaron los cachorros.

Según su dueña, Joa Perusi, ella cree que los que atacaron en su vivienda son personas conocidas, porque estos entraron tomaron los perros y se fueron, no rompieron nada, no desordenaron y no robaron otro artefacto.

Joa está muy apenada porque estos perros tienen una enfermedad y están bajo tratamiento médico, “No quiero que les pase nada, quiero que me los devuelvan. No es por el valor económico, sino que nosotros pedimos adoptarlos sabiendo que están enfermos y el amor que sentimos por ellos nos destruyeron, mis hijas no paran de llorar”, expresó la damnificada.