El camionero de la doble tragedia de Sarmiento, libre de culpa: el porqué de su liberación

Horacio Buscalia, el camionero que el último 5 de noviembre protagonizó un siniestro fatal en Media Agua, quedó en libertad y libre de todo delito que se lo imputó. La fiscalía en el tiempo de IPP (Investigación Penal Preparatoria) probó que es inocente y además se confirmó que no había consumido cocaína -había dado positivo en el primer análisis de rigor que se le realizó-.

Desde la fiscalía dijeron que la investigación fue importante porque se determinó que Buscalia no tenía cocaína en sangre, sino partículas químicas de la coca (planta). Él había consumido hoja de coca (lo hace con frecuencia).

Para confirmar este detalle importante en la causa se le tuvo que hacer dos estudios a Buscalia. Uno que se encargó de detallar si había consumido cocaína, este confirmó que eran partículas de la hoja. El otro fue uno bucal, en donde encontraron restos de coca, confirmó el fiscal Iván Grassi.

Foto del choque en Sarmiento.

Además, este hombre quedó sobreseído porque él no provocó el choque fatal. Buscalia tenía la prioridad de paso absoluta, ya que tenía la ‘derecha’ y en su calle no había una señal que dijera que no tenía el paso; por ejemplo ‘PARE’ o ‘CEDA EL PASO’.

Según fuentes extraoficiales, el camión estaba haciendo la maniobra de doblar y fue la motocicleta la que impactó contra el rodado de gran porte y que llevaba acoplado.

En este grave siniestro vial ocurrió en la localidad de Media Agua y lamentablemente murieron dos personas, madre e hijo. Cristina Agüero de 50 años y Juan Eduardo Sosa de 30 años.

Con el sobreseimiento que la jueza de garantías Gloria Verónica Chicón otorgó, Buscalia está libre de todo delito que se lo culpó y podrá volver a su provincia natal sin antecedentes en su prontuario personal.