Interna en Capital: para el giojismo, los diferentes a Uñac son ellos y no Lorenzo

Leonardo Gioja es diputado proporcional y no se descarta que juegue para intendente de Capital.

"Carlos Lorenzo va a plantear diferencias por ejemplo con Emilio Baistrocchi, lo mencionó porque ellos ya han dicho que quieren ser candidatos. Me parece que esas diferencias son un poco más difíciles que las nuestras", analizó Leonardo Gioja, diputado provincial y alfil del espacio giojista que lidera su tío José Luis, marcando que en la interna del PJ en Capital con vistas a las elecciones 2023, ellos tienen menos puntos de coincidencias con el Intendente que el Asesor letrado del Gobierno Provincial.

El legislador se metió de lleno en la tarea de tomar distancia del uñaquismo, cuando ya largó la carrera electoral del año que viene. "Nosotros sabemos y lo hemos venido señalando cuáles son nuestras diferencias", remarcó este martes en diálogo con Canal 13 San Juan. Recordó que en la última contienda el espacio Lealtad Justicialista se animó a jugar internas y que, luego de la pandemia, "no hubo acciones que permitieran sondar esas diferencias y fueron consolidándose en cierta medida a lo largo del tiempo. Hemos tenido cuestionamientos desde el aspecto político y también desde la gestión", según remarcó.

El giojismo ya puso primera para competir contra el uñaquismo y aspira a armar propuesta general. "Por nuestras conversaciones, por nuestro armado, por las ganas, por la voluntad política es de tener candidaturas a gobernador, a diputado, en los 19 departamentos, a intendentes y concejales, Lealtad va a tener listas en todos los departamentos y para todas las categorías", expresó.

En el caso de Capital, es un terreno donde se mueve cómodo Leonardo Gioja, quien en 2015-2019 fue diputado departamental por esa comuna acompañando a Franco Aranda. Ahora es legislador proporcional y no resulta descabellado que se anote para intendente, en la puja donde Baistrocchi y Lorenzo son los primeros anotados del oficialismo.

capital.jpg La campaña 2015, otros tiempos donde el uñaquismo y el giojismo hacían campaña juntos. Ese año, Leonardo Gioja (de remera azul), se consagró como diputado departamental de Capital.

En este marco, el sobrino de José Luis buscó mostrarse distinto a sus compañeros peronistas, con los que eventualmente se medirá ante el electorado. "Con nosotros se dio un rechazo al intento de modificar el Código Electoral de una manera autoritaria", subrayó. Y se explayó: "coincidimos (con el uñaquismo) porque destacamos la transformación que ha tenido San Juan en estos últimos 20 años pero también tenemos una serie diferencias desde el punto de vista provincial y municipal".

La relación entre el giojismo y el uñaquismo viene zigzagueando en los últimos años. Recientemente, luego de ir el primero contra el segundo en la Justicia por la reforma electoral, se asociaron en septiembre cuando votaron en la Legislatura la instauración del SIPAD, el sistema electoral que reemplaza a las PASO, reviviendo la Ley de Lemas. "Creo que se van a dar toda una serie de diferencias entre las agrupaciones y subagrupaciones. Va a ser un proceso complejo y me parece que tenemos que tener la madurez necesaria como para expresar nuestras diferencias de una manera en que el sanjuanino entienda bien en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y esto va a necesitar de una conducción y una madurez de los principales referentes, en este caso José Luis y Sergio Uñac", ponderó sobre el juego electoral. "Este sistema electoral lo que hace es darle participación a muchos", observó.

Leonardo Gioja evitó confirmar si el giojismo irá a la Justicia ante una eventual postulación de Uñac para otro mandato. "Veremos la decisión de gobernador y si va por otro periodo y a partir de ahí iremos viendo. Pero creo que tiene una serie debilidades desde el punto de vista de la legitimidad de la candidatura. Se tendría que dar un análisis un poquito más serio, por lo que hemos escuchado y hemos visto pero me gustaría ver algunos análisis serios, un panorama jurídico de porque sí, pero hoy veo puntos débiles", opinó.

Sí se permitió volver a decir que le gustaría que José Luis Gioja sea candidato a gobernador en 2023. "Se lo deberías preguntar a él, si vos me preguntas a mí me gustaría, pero esa va a ser una decisión muy personal y en los tiempos que él los maneje, pero como referente del espacio, me gustaría", concluyó dejando todas las puertas abiertas.