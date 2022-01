De uñaquismo y giojismo: crónica de una ruptura aparente que todavía no sucedió

Para el gobernador Sergio Uñac y su entorno más cercano, jamás fue deseable el quiebre con los tres diputados giojistas en la Legislatura provincial. Pero finalmente sucedió. En el fondo todavía esperan que haya acuerdo llegada la hora de aproximarse al 2023. La hoja de ruta está trazada con bastante claridad, aunque quedan algunos cabos sueltos. Por ejemplo, saber a ciencia cierta cómo será la participación interna.

Uñac pudo tomarse unos días de descanso luego de firmar el Consenso Fiscal 2022 con el presidente Alberto Fernández y la mayoría de sus pares provinciales. Volverá a la función alrededor del 10 de enero. Mientras tanto, el vicegobernador Roberto Gattoni monitoreaba la transición de un año al otro sin sobresaltos, al menos hasta el cierre de esta edición.

Las cartas están echadas. La posibilidad de que Uñac vaya por otro mandato en 2023 es cada vez más palpable, según deslizó una alta fuente oficial en una conversación con grabador apagado. Esa alternativa se presenta como la más lógica, teniendo en cuenta los niveles de aprobación que conserva el gobernador según las encuestas que manejan en Paula y Libertador.

Por otro lado, la expectativa de continuidad ordena la tropa hacia abajo. Un eventual paso al costado por parte de Uñac abriría lógicamente la carrera por la sucesión. Por ahora esa olla sigue tapada. Tal vez no haya que coronar a un heredero o heredera en 2023.

Por supuesto, es una decisión todavía distante. Pero asoma en el radar, según reconoció la fuente. Las piezas parecen empezar a acomodarse. Incluso en medio de la tensión con el giojismo, que representa la minoría en el PJ y acaba de oficializar la apertura de un bloque propio en la Cámara de Diputados.

A pesar de la pirotecnia legislativa el jueves 16 de diciembre cuando el uñaquismo presentó sobre tablas la eliminación de las PASO, a pesar de la posterior presentación judicial para voltear la ley ante la Corte de Justicia, no están quemados los puentes con los diputados del giojismo.

La alta fuente de gobierno sintetizó el razonamiento con una interrogación: ¿dónde van a votar si no es con el oficialismo? De otro modo, ¿terminarían coincidiendo con Juntos por el Cambio en las sesiones de 2022? Es improbable. Puede haber y seguramente habrá matices, algún chispazo dialéctico respecto de temas específicos, pero el uñaquismo cuenta con el respaldo en los asuntos de fondo.

Una fuente del flamante Bloque Frente de Todos San Juan –así lo denominaron- anticipó que habrá al menos tres puntos para plantear proyectos diferenciadores o mínimamente pedidos de informes: Red Tulum, crisis hídrica e inseguridad.

En el entorno de Gattoni destacaron que los tres diputados hoy escindidos acompañaron una ley tan sensible como el Presupuesto 2022. Lo hicieron más allá de algún picoteo anecdótico entre Juan Carlos Gioja y la ministra de Hacienda, Marisa López, cuando la funcionaria fue a la Legislatura para presentar la ley de leyes.

El vicegobernador le adelantó al propio Juan Carlos Gioja –futuro presidente del Bloque Frente de Todos San Juan- que era decisión del Ejecutivo avanzar en la supresión de las PASO. Lo hizo el lunes 13 de diciembre, tres días antes de la polémica sesión. Claro, en esa conversación no hablaron de que el asunto podía entrar sobre tablas. Pero la intención política estaba plasmada.

Gioja blanqueó su objeción y Gattoni recibió de buena manera la frontalidad. Diferente fue el caso de los dos legisladores del Bloque Del Este, Andrés Mallea (Angaco) y Miguel Sánchez (San Martín). Para la Presidencia de la Cámara de Diputados su postura fue un misterio hasta que finalmente no acompañaron. Cayó mal lo que se entendió como una cuota de oportunismo.

Incluso después de la fuerte intervención de Gioja en el recinto el 16 de diciembre, Gattoni le reconoció al rawsino que siempre se hablaron de frente. Eso en política cuenta mucho y posibilita seguir manteniendo el diálogo hacia adelante. A partir de abril, cuando comience el nuevo periodo ordinario de sesiones, Gioja será presidente de su propio bloque y tendrá idéntico estatus que Juan Carlos Abarca, por ejemplo, cabeza del bloque PJ. Cambiarán los términos de la relación.



El plan B

El uñaquismo tenía un plan A que fracasó. Era modificar la ley 613 N, que regula los plazos. Según esa norma, cualquier retoque electoral debe realizarse 18 meses antes del próximo comicio, para que los cambios tengan vigencia al momento de la convocatoria. La intención original era acortar ese periodo a 9 o 6 meses para tener más tiempo de debate sobre la supresión de las PASO y el mecanismo apropiado para sustituirlas.

Sin embargo la 613 N es una ley decisoria. Para modificarla eran necesarios dos tercios de los presentes. El uñaquismo no tenía manera de alcanzar ese número, contando la oposición de Juan Carlos y Leonardo Gioja más Graciela Seva y los dos diputados del Bloque Del Este. Entonces entró sobre tablas el plan B. Fue discutir ahí, sin margen para hacer intervenir ninguna comisión, el asunto de fondo: las primarias.

Para Gattoni fue una medida forzada por la negativa de retocar la ley 613 N. Si los que no acompañaron hubieran accedido, habrían ganado tiempo para analizar el tema de las PASO con mayor detenimiento. Una cosa sucedió a la otra. Pero eso ya es pasado.

El giojismo cerró 2021 con una noticia alentadora desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, porque la jueza Adriana Tettamanti accedió parcialmente a la cautelar presentada y suspendió provisoriamente dos artículos. Fue suficiente para ponerle una pausa a la eliminación de las PASO. El asunto de fondo ni siquiera entró en debate todavía. Pasada la feria, seguramente habrá novedades.

Igualmente lo político irá en paralelo a lo judicial. La propia diputada Graciela Seva dijo el 31 de diciembre en Canal 13 que siguen siendo justicialistas y que por lo tanto seguramente serán más las coincidencias que las disidencias.

La urgencia de suprimir las PASO surgió básicamente por el plazo inflexible de hacerlo 18 meses antes del comicio, entendiendo que las elecciones en 2023 pueden adelantarse bastante. No sería novedad para Uñac. Ya lo hizo en 2019, cuando en San Juan se votó categorías provinciales despegadas de lo nacional el 2 de junio.

Sin embargo, una alta fuente de gobierno deslizó otra posibilidad: que Nación también adelante las elecciones en 2023. ¿Sería descabellado? A esta altura todo parece posible. Debería mediar una reforma legislativa previamente y no sería fácil conseguir los números. Pero descartarlo tampoco sería prudente.

Como fuere, la consigna siempre fue suprimir las PASO sanjuaninas de una manera u otra. En adelante tendrá que terminar de ajustarse el modo en que podrán participar los distintos aspirantes dentro de un mismo partido político y de las diversas fuerzas que componen el mismo frente. Un ejemplo concreto sería la sociedad entre PJ y Bloquismo. ¿Podrán competir en los departamentos? Falta una adecuación normativa para regular con precisión cómo sería esa contienda simultánea, todo en la misma fecha de la general.

En cualquier hipótesis, es previsible que los presidentes partidarios recuperen el poder de antaño a la hora de conformar listas. Nunca lo perdieron, a decir verdad, pero la ley de las PASO abría la chance de que apareciera algún retador con autonomía. Sucedió en 2015 cuando a la fórmula de Sergio Uñac y Marcelo Lima se le plantó en competencia la dupla integrada por Ruperto Godoy y Marita Benavente. No está claro si un escenario semejante sería posible dentro del nuevo marco normativo, que no está terminado aún.

Uñac 2023

Todas estas especulaciones terminan ordenándose detrás de una cuasi-certeza: Uñac seguiría encabezando en 2023. En su entorno más cercano consideran que el gobernador no tiene rival interno. No lo encuentran dentro de su propio espacio ni tampoco dentro del 30 por ciento partidario que representa el diputado nacional José Luis Gioja.

Tampoco desconocen que está pendiente otra discusión de carácter constitucional, acerca del tercer mandato de Uñac. Un sector de la oposición y algunos peronistas alineados con Gioja consideran que la enmienda sancionada en 2011 no le permitiría al gobernador ser candidato nuevamente. Le cuentan como primer mandato aquel que transitó como vice hasta 2015, cuando incluso debió ocupar el Poder Ejecutivo transitoriamente tras la caída del helicóptero en Valle Fértil.

Se fundan para opinar de esa manera en el carácter indivisible de la fórmula de gobernador y vice. Entonces, si aquel fuera considerado como su primer mandato, el que empezó en 2019 y concluirá en 2023 sería el tercero. Pero no es la perspectiva jurídica que manejan en Paula y Libertador.

‘El vice no es gobernador. Queda a cargo de la gobernación transitoriamente, pero no se convierte en gobernador’, explicó un cercano colaborador. Puso un ejemplo más evidente para sostener su punto de vista al decir que el diputado Eduardo Cabello no ejerce la vicegobernación, aunque sea vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y ocupe el lugar de Gattoni cada vez que el vice debe reemplazar a Uñac. Misma lógica debería aplicarse al gobernador.

Aunque no descartan que el asunto se judicialice, entienden que las condiciones políticas para una nueva candidatura están. Y que incluso el sector minoritario del peronismo terminará acompañando. Reconocen en el oficialismo que hay cuestiones mejorables en la gestión y confían en que el cambio parcial de gabinete permitirá alcanzar los objetivos. Pero en general en los pasillos de Casa de Gobierno se respira satisfacción. En parte, por haber cerrado un año con los objetivos alcanzados. También por las perspectivas para el corto y mediano plazo.