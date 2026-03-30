Entró a una avícola de Capital, aprovechó que el dueño no estaba y pasó directo a la caja registradora: quedó grabado

El pasado 23 de marzo, la avícola bajo el nombre “Rey Pollo” ubicado por calle 9 de Julio en Capital, fue víctima de la inseguridad. Un ladrón entró al local, aprovechó que no estaba el dueño y pasó directo a la caja registradora, la abrió y sacó un fajo de billetes que contenía 39.000 pesos.
Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del almacén y fue una prueba clave para el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón de UFI Delitos Contra la Propiedad, es que rápidamente confirmaron quién era el ladrón ya que tenía antecedentes penales.
Las autoridades salieron a la búsqueda de este, identificado como Leonel Darío López y lo detuvieron a las pocas horas.
Cuatro días después del hecho, López tuvo la audiencia en su contra y aceptó condena en un juicio abreviado. El juez le dictó una pena de 3 meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente. La condena la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El pasado 23 de marzo, la avícola bajo el nombre “Rey Pollo” ubicado por calle 9 de Julio en Capital, fue víctima de la inseguridad. Un ladrón entró al local, aprovechó que no estaba el dueño y pasó directo a la caja registradora, la abrió y sacó un fajo de billetes que contenía 39.000 pesos. El delincuente identificado como Leonel Darío López fue condenado a 3 meses de prisión efectiva. Pena que será cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial. Más info en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram