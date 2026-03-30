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Flagrancia

Se robó la puerta de un viejo y conocido boliche de Capital, lo atraparon y ahora pasará más de 2 años preso

El acusado es conocido en el ambiente delictivo. Su detención fue el pasado 28 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen cortesía redes sociales

Imagen cortesía redes sociales

Un insólito hecho de inseguridad terminó con una condena efectiva para un hombre con frondoso prontuario. Todo comenzó el pasado 28 de marzo, alrededor de las 16:30 horas, cuando un llamado al 911 alertó que un sujeto caminaba por la vía pública cargando una enorme estructura metálica sobre sus hombros.

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Personal de la Policía de San Juan fue hasta calle Salta para interceptar a Nelson Luis Flores, de 44 años, quien transportaba una puerta de hierro. Al ser consultado por el origen de este objeto, el sospechoso no brindó una explicación coherente, lo que motivó una requisa de urgencia en la que los efectivos hallaron, entre sus pertenencias, una sierra para metales y un martillo.

La sospecha de un robo se confirmó minutos después, cuando el propietario del inmueble afectado se presentó ante las autoridades para denunciar que habían violentado los herrajes del local donde supo funcionar el recordado boliche "Kailasa", ubicado sobre el Lateral de Circunvalación, entre calles General Acha y Arnobio Sánchez.

Al trasladarse al lugar del hecho, los uniformados constataron que la puerta gris oscuro de una de las dependencias de la planta baja había sido sacada, dejando el acceso completamente abierto hacia la vereda.

Finalmente, el ladrón fue acusado del delito de robo simple y ahora deberá cumplir una pena de dos años y un mes de prisión efectiva.

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