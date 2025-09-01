"Se los presento": Ale Maglietti compartió el primer book de fotos de su bebé

Luego de tres semanas de convertirse en madre por primera vez, Alejandra Maglietti compartió públicamente las primeras imágenes de su bebé, Manuel , a través de su cuenta de Instagram , emocionando a sus seguidores y mostrando su costado más íntimo.

Con una serie de fotos donde se la ve abrazando a su hijo recién nacido, la modelo, abogada y panelista escribió unas sentidas palabras: “Les quiero presentar a Manu. Mañana se cumplen tres semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando.”

Maglietti describió estos primeros días de maternidad como una etapa de profundo aprendizaje y conexión emocional, resaltando que nunca había experimentado un amor tan profundo.

Alejandra Maglietti y su decisión de alejarse de las redes

En su publicación, la conductora también explicó por qué mantuvo un bajo perfil desde el nacimiento de su hijo:

“Me tomé un tiempo para estar presente, conocernos y vivir este momento único en familia.”

Su mensaje deja en claro que decidió priorizar la intimidad y el vínculo con su bebé, alejándose temporalmente de la exposición mediática y de sus habituales actividades en redes sociales. Alejandra cerró el posteo agradeciendo las muestras de cariño y el acompañamiento recibido durante este proceso tan especial:

“Gracias por los mensajes llenos de cariño. Me siento muy feliz y agradecida. Bienvenido Manuel, nuestro regalo más hermoso.”

Las primeras fotos del bebé de Ale Maglietti

image

image

image

image

image