domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Preocupación por la salud de Christian Sancho: debió ser internado de urgencia

Después de que Celeste Muriega hablara de la salud de su pareja, el artista se expresó en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
christian-sancho-fue-internado-y-genero-preocupacion-en-redes-cuando-el-cuerpo-avisa-hay-que-frenar-foto-instagram-christiansanzok-ZFWXX4RUJVEEBFEEJBEDQQAYFY

El actor y modelo Christian Sancho atravesó un episodio de salud que preocupó a sus fanáticos luego de que su pareja, Celeste Muriega, compartiera una imagen en la que se lo veía recostado en una camilla recibiendo suero.

Lee además
aseguran que emilia attias esta embarazada
Fuertes rumores

Aseguran que Emilia Attias está embarazada
la sorpresiva reaccion de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con nico vazquez
Qué lío

La sorpresiva reacción de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Nico Vázquez

Parada técnica”, fue la breve frase que escribió la bailarina junto a la foto, lo que rápidamente generó inquietud entre quienes siguen la vida de la pareja. Horas después, Muriega llevó tranquilidad al anunciar que Sancho había recibido el alta médica y aprovechó para agradecer los mensajes de afecto y apoyo.

Ya recuperado, el propio Sancho utilizó sus redes sociales para transmitir calma y expresar su gratitud: “Gracias a todos los que se preocuparon, a mi familia y a mis amigos. Solo quiero decirles gracias por estar siempre”, escribió.

En una breve reflexión, el actor remarcó la importancia de escuchar al cuerpo: “A veces es necesario frenar y prestarle más atención a las señales que nos da”. Si bien no brindó detalles sobre el motivo que derivó en la atención médica, adelantó que en los próximos días hablará con mayor profundidad sobre lo ocurrido.

Finalmente, tuvo unas palabras especiales para Muriega, quien lo acompañó en todo momento: “Gracias por estar al lado mío en cada instante. Sos una gran compañera. Te amo hoy y siempre”.

Seguí leyendo

Se supo la verdad: quién es el hombre con el que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de maltratador de gatos

"Homo Argentum", una comedia que no hace reír y pone la hipocresía ante el espejo

Marley sufrió un accidente en Tailandia mientras grababa 'Por el mundo': "Estamos vivos"

¡Sorpresa! Juana Repetto anunció que está embarazada

La ex de Nico González detalló cómo lo descubrió siendo infiel con una argentina: "Cámaras"

Por primera vez llega a San Juan "La 2001", la banda revelación del cuarteto

Sabrina Carpenter, Tyler y Paulo Londra: quiénes estarán en el Lollapalooza Argentina 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aseguran que emilia attias esta embarazada
Fuertes rumores

Aseguran que Emilia Attias está embarazada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Te Puede Interesar

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

Por Celeste Roco Navea
Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental video
Minuto a minuto

Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia
Informe

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas
Tiempo en el Monumental

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas