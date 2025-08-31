Preocupación por la salud de Christian Sancho: debió ser internado de urgencia

El actor y modelo Christian Sancho atravesó un episodio de salud que preocupó a sus fanáticos luego de que su pareja, Celeste Muriega , compartiera una imagen en la que se lo veía recostado en una camilla recibiendo suero.

“ Parada técnica ”, fue la breve frase que escribió la bailarina junto a la foto, lo que rápidamente generó inquietud entre quienes siguen la vida de la pareja. Horas después, Muriega llevó tranquilidad al anunciar que Sancho había recibido el alta médica y aprovechó para agradecer los mensajes de afecto y apoyo.

Ya recuperado, el propio Sancho utilizó sus redes sociales para transmitir calma y expresar su gratitud: “Gracias a todos los que se preocuparon, a mi familia y a mis amigos. Solo quiero decirles gracias por estar siempre”, escribió.

En una breve reflexión, el actor remarcó la importancia de escuchar al cuerpo: “A veces es necesario frenar y prestarle más atención a las señales que nos da”. Si bien no brindó detalles sobre el motivo que derivó en la atención médica, adelantó que en los próximos días hablará con mayor profundidad sobre lo ocurrido.

Finalmente, tuvo unas palabras especiales para Muriega, quien lo acompañó en todo momento: “Gracias por estar al lado mío en cada instante. Sos una gran compañera. Te amo hoy y siempre”.