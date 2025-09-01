lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención fanáticos

¡Ricardo Arjona vuelve a la Argentina en 2026! Cuánto costarán las entradas y desde cuándo se pueden adquirir

Ricardo Arjona anunció su esperado regreso al país con un show imperdible. Mirá cuándo salen a la venta las entradas y qué podés esperar.

Por María Morá
Ricardo Arjona anunció su regresa a Argentina&nbsp;

Ricardo Arjona anunció su regresa a Argentina 

El reconocido cantautor Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Argentina como parte de su nueva gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, que también da nombre a su próximo álbum. Los conciertos se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, y marcarán el reencuentro del artista con su fiel público argentino.

Lee además
Entradas para Argentina-Venezuela.
Eliminatorias

¡Saladitas! salen a la venta las entradas para el partido de Argentina-Venezuela en el Monumental
Las primeras fotos del bebé de Alejandra Maglietti
Una ternura

"Se los presento": Ale Maglietti compartió el primer book de fotos de su bebé

Este esperado regreso se produce luego de una impresionante serie de presentaciones en Estados Unidos y su tierra natal, Guatemala, donde agotó entradas en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, con 23 funciones consecutivas.

image
Ricardo Arjona en Argentina

Ricardo Arjona en Argentina

Cuándo y dónde comprar las entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Las entradas para Ricardo Arjona en el Movistar Arena estarán disponibles a partir del martes 2 de septiembre a las 10:00 a través del sitio oficial de Movistar Arena.

Detalles de la venta:

  • Preventa exclusiva: para clientes Santander American Express, desde el 2 de septiembre por 48 horas o hasta agotar stock.
  • Beneficios: 6 cuotas sin interés durante la preventa.
  • Venta general: comenzará una vez finalizada la preventa, habilitada para todos los medios de pago.

Cuánto costarían las entradas para Arjona en Argentina

Los valores aún no fueron confirmados oficialmente, pero se espera que los precios arranquen desde los $35.000 en ubicaciones generales, y puedan superar los $120.000 en sectores preferenciales o VIP, de acuerdo a los valores de su última gira.

Aunque por ahora solo se confirmaron las fechas en Buenos Aires, fuentes cercanas a la producción no descartan que se agregue al menos una fecha en Córdoba, ciudad donde Arjona tuvo una exitosa presentación en 2022 en el estadio de Instituto. Las conversaciones están en marcha.

Lee más: El ida y vuelta de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la función en San Juan

Arjona y su historia con Buenos Aires

En sus redes sociales, el artista guatemalteco compartió un emotivo video recordando sus comienzos en Buenos Aires, ciudad donde vivió durante sus primeros años de carrera. “Tenía habitación gratis y desayuno incluido por tocar en Piano Bar”, recordó entre risas. El posteo incluyó una reflexión sobre su vínculo con el país: “Volver a la Argentina es como besar a la mujer que siempre amaste. Te enamora para siempre”.

Con una nueva gira, un disco en camino y dos fechas confirmadas en el Movistar Arena, Ricardo Arjona promete volver a emocionar al público argentino en 2026. Si sos fan, preparate para asegurarte tus entradas desde el 2 de septiembre y no perderte el regreso de una de las voces más queridas de la música latina.

Temas
Seguí leyendo

Shakira y Antonio de la Rúa, ¿juntos?: las pistas que alimentan rumores de reconciliación

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la TV: cuándo y con qué programa

El ida y vuelta de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la función en San Juan

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, contó un drama que tenía muy oculto

Preocupación por la salud de Christian Sancho: debió ser internado de urgencia

Aseguran que Emilia Attias está embarazada

La sorpresiva reacción de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Nico Vázquez

Se supo la verdad: quién es el hombre con el que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de la obra En otras Palabras en el Teatro Sarmiento
¿Todo olvidado?

El ida y vuelta de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la función en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei