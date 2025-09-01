¡Ricardo Arjona vuelve a la Argentina en 2026! Cuánto costarán las entradas y desde cuándo se pueden adquirir

El reconocido cantautor Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Argentina como parte de su nueva gira internacional “Lo que el Seco no dijo” , que también da nombre a su próximo álbum. Los conciertos se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires , y marcarán el reencuentro del artista con su fiel público argentino.

Este esperado regreso se produce luego de una impresionante serie de presentaciones en Estados Unidos y su tierra natal, Guatemala, donde agotó entradas en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, con 23 funciones consecutivas .

image Ricardo Arjona en Argentina

Cuándo y dónde comprar las entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Las entradas para Ricardo Arjona en el Movistar Arena estarán disponibles a partir del martes 2 de septiembre a las 10:00 a través del sitio oficial de Movistar Arena.

Detalles de la venta:

Preventa exclusiva: para clientes Santander American Express , desde el 2 de septiembre por 48 horas o hasta agotar stock.

para clientes , desde el 2 de septiembre por 48 horas o hasta agotar stock. Beneficios: 6 cuotas sin interés durante la preventa.

6 cuotas sin interés durante la preventa. Venta general: comenzará una vez finalizada la preventa, habilitada para todos los medios de pago.

Cuánto costarían las entradas para Arjona en Argentina

Los valores aún no fueron confirmados oficialmente, pero se espera que los precios arranquen desde los $35.000 en ubicaciones generales, y puedan superar los $120.000 en sectores preferenciales o VIP, de acuerdo a los valores de su última gira.

Aunque por ahora solo se confirmaron las fechas en Buenos Aires, fuentes cercanas a la producción no descartan que se agregue al menos una fecha en Córdoba, ciudad donde Arjona tuvo una exitosa presentación en 2022 en el estadio de Instituto. Las conversaciones están en marcha.

Arjona y su historia con Buenos Aires

En sus redes sociales, el artista guatemalteco compartió un emotivo video recordando sus comienzos en Buenos Aires, ciudad donde vivió durante sus primeros años de carrera. “Tenía habitación gratis y desayuno incluido por tocar en Piano Bar”, recordó entre risas. El posteo incluyó una reflexión sobre su vínculo con el país: “Volver a la Argentina es como besar a la mujer que siempre amaste. Te enamora para siempre”.

Con una nueva gira, un disco en camino y dos fechas confirmadas en el Movistar Arena, Ricardo Arjona promete volver a emocionar al público argentino en 2026. Si sos fan, preparate para asegurarte tus entradas desde el 2 de septiembre y no perderte el regreso de una de las voces más queridas de la música latina.