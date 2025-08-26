martes 26 de agosto 2025

Eliminatorias

¡Saladitas! salen a la venta las entradas para el partido de Argentina-Venezuela en el Monumental

El duelo ante la Vinotinto tendrá como escenario la cancha de River y la AFA dio a conocer los precios que tendrá cada tribuna: van desde $90 mil a $480 mil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entradas para Argentina-Venezuela.

Entradas para Argentina-Venezuela.

La Selección Argentina volverá a jugar frente a su gente este 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela por las Eliminatorias. La Scaloneta actuará en el Estadio Monumental, con la televisación de TyC Sports: tendrá su toque especial porque posiblemente se verá el último partido por los puntos de Lionel Messi en el país. Conocé cuándo salen las entradas y dónde comprarlas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En la prelista de convocados que anunció días atrás la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los dos partidos por las eliminatorias sudamericanas -el otro será vs. Ecuadro como visitante-, hay 31 nombres. Sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Entradas de Argentina vs. Venezuela: cuándo se venden y dónde comprar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó cómo será la venta de tickets. La Venta General será a partir del miércoles 27/08 desde las 17, mientras que la Venta exclusiva American Express iniciará este martes 26/08 desde las 17.

Precios:

Popular - $90.000

Popular MENOR - $29.000

Sívori y Centenario ALTA - $158.000

Sívori y Centenario MEDIA - $320.000

San Martin y Belgrano ALTA - $260.000

San Martín y Belgrano BAJA - $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA - $480.000

Cómo sacar entradas en DeporTick para ver Argentina vs. Venezuela

Ingresar a DeporTick.

Hacer click en Iniciar/Registrarse en la esquina superior derecha.

Completar los datos.

Si ya estás logueado, únicamente tendrás que buscar el evento en cuestión al que querés asistir.

Cómo será el canje de entradas para ver Argentina vs. Venezuela

El canje (retiro de tickets) se realizará en boleterías del estadio MAS Monumental (River Plate). Los siguientes días y horarios:

Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13

Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15

Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15

Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15

MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com NO tendrán ingreso el día del partido, los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

